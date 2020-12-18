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Call of Duty Black Ops Cold War bir hafta boyunca ücretsiz olacak

COD sevenleri sevindirecek haber! Call of Duty Black Ops Cold War bir hafta boyunca PC, PlayStation ve XBOX'dan ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyun 17 Aralık'tan 24 Aralık tarihine kadar ücretsiz erişime açılacak.

18 Aralık 2020 Cuma 01:40
Call of Duty Black Ops Cold War bir hafta boyunca ücretsiz olacak
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Call of Duty Black Ops Cold War oyunu bir hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek. Yeni çıkan oyun bilgisayardan, Playstation ve Xbox’tan bir hafta boyunca ücretsiz olarak Multiplayer erişime açık olacak.

17 Aralık’tan 24 Aralık’a kadar oyuncuların beğenisine sunulacak oyunda ilk kısım 17 Aralık’tan 21 Aralık’a kadar Featured Playlist: Raid the Mall, Featured Playlist: Nuketown Holiday 24/7, 2v2 Gunfights, Team Deathmatch modları, 21 Aralık ile 24 Aralık arasında ise bunlara ek olarak Prop Hunt, Combined Arms: Hardpoint, Fireteam: Dirty Bomb modları oynanabilecek.

Oyunu indirmek isteyen kişiler Blizzard Battle.net uygulamasından bilgisayara indirilebilecek. Try for free kısmına basarak bir hafta boyunca oynanabilecek.



Son Güncelleme: 18.12.2020 01:40
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Anahtar Kelimeler:
CodBlackops
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