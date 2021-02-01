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Bütçenize göre uygun fiyatlı 25 akıllı telefon

Akıllı telefon almak istiyor ancak hem cebinize uygun olmasını hem de iyi özelliklere sahip olmasını istiyorsanız haberimizin devamında sizler için 25 telefonun özelliklerini araştırdık. Bütçenize ne uygun telefonu rahatlıkla seçebilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:09
Bütçenize göre uygun fiyatlı 25 akıllı telefon
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Teknoloji geliştikçe telefon markaları her yık yeni telefon modeller çıkarıyor. Her yıl her marka yeni modeller çıkardığı için kullanıcılar telefon seçmekte zorluk çekiyor. Haberimizde kafası karışmış olan kullanıcılar için 25 telefonun özelliklerine yer verdik. Telefonun özellikleri arttıkça telefonun fiyatının da arttığı bilinen bir gerçek. 

 

Xiaomi Mi A3 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.0 GHz Kryo

Arka kamera: 48 MegaPiksel - 8 MegaPiksel - 2 MegaPiksel

Ön kamera: 32 MegaPiksel

Ekran: 6.09 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 4030 mAh

 

Huawei P Smart hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel - 2 MegaPiksel

Ön kamera: 8 MegaPiksel

Ekran: 5.65 inç

Depolama alanı: 32GB

Belleği: 3 GB

Batarya: 3000 mAh

 

Samsung Galaxy M30 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Dual-core 1.8 GHz ARM Cortex-A73

Arka kamera: 13 MegaPiksel - 5 MegaPiksel - 5 MegaPiksel

Ön kamera: 16 MegaPiksel

Ekran: 6.4 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 5000 mAh

 

Oppo AX7 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel - 2 MegaPiksel

Ön kamera: 16 MegaPiksel

Ekran: 6.2 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 4230 mAh

 

Xiaomi Redmi Note 7 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.2 GHz Kryo 260

Arka kamera: 48 MegaPiksel - 5 MegaPiksel

Ön kamera: 13 MegaPiksel

Ekran: 6.3 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 4000 mAh

 

Huawei P20 Lite hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 16 MegaPiksel - 2 MegaPiksel

Ön kamera: 16 MegaPiksel

Ekran: 5.84 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 3000 mAh

 

Samsung Galaxy M10 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Octa-Core 1.6 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel - 5 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 6.2 inç

Depolama alanı: 16 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 3400 mAh

 

Casper Via E3 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel - 2 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.71 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 3200 mAh

 

Honor 8S hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.71 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 3020 mAh

 

Samsung Galaxy A10 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Dual-core 1.6 GHz ARM Cortex-A73

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 6.2 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 3200 mAh

 

Nokia 5 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 8 MegaPiksel

Ekran: 5.2 inç

Depolama alanı: 16 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 3000 mAh

 

Samsung Galaxy M20 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: 1,6 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core

Arka kamera: 13 MegaPiksel - 5 MegaPiksel

Ön kamera: 8 MegaPiksel

Ekran: 6.3 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 3 GB

Batarya: 5000 mAh

 

Honor 8X hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.2 GHz ARM Cortex-A73

Arka kamera: 20 MegaPiksel

Ön kamera: 16 MegaPiksel

Ekran: 6.5 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 3750 mAh

 

Xiaomi Redmi Note 6 Pro hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Octa-core 1.8 GHz Kryo 260

Arka kamera: 12 MegaPiksel

Ön kamera: 20 MegaPiksel

Ekran: 6.26 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 4000 mAh

 

Oppo A5S hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.3 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 8 MegaPiksel

Ekran: 6.2 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 3 GB

Batarya: 4230 mAh

 

Casper Via G3 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 8 MegaPiksel

Ekran: 6.22 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 3 GB

Batarya: 3260 mAh

 

Xiaomi Redmi 7A hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 1.95 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 12 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.45 inç

Depolama alanı: 16 – 32 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 4000 mAh

 

Huawei Y5 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 2.0 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.71 inç

Depolama alanı: 16 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 3020 mAh

 

Alcatel 3X hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 1.28 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.7 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 3 GB

Batarya: 3000 mAh

 

Vestel Venus E4 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.45 inç

Depolama alanı: 16 GB

Belleği: 2 GB

Batarya: 2900 mAh

 

Samsung Galaxy A2 Core hakkında bilgi

 

Arka kamera: 5 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.0 inç

Depolama alanı: 16 GB

Belleği: 1 GB

Batarya: 2600 mAh

 

Reeder P13 hakkında bilgi

 

İşlemc sistemii: Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 8 MegaPiksel

Ekran: 5.99 inç

Depolama alanı: 32 GB

Belleği: 3 GB

Batarya: 4000 mAh

 

General Mobile GM9 Go hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 13 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.5 inç

Depolama alanı: 16 GB

Belleği: 1 GB

Batarya: 3500 mAh

 

Vestel Venus Go hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53

Arka kamera: 8 MegaPiksel

Ön kamera: 5 MegaPiksel

Ekran: 5.0 inç

Depolama alanı: 8 GB

Belleği: 1 GB

Batarya: 2350 mAh

 

Meizu Note 9 hakkında bilgi

 

İşlemci sistemi: Dual-core 2.0 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) (Gold)

Arka kamera: 48 MegaPiksel

Ön kamera: 20 MegaPiksel

Ekran: 6.2 inç

Depolama alanı: 64 GB

Belleği: 4 GB

Batarya: 2350 mAh

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 13:09
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