Bütçenize göre uygun fiyatlı 25 akıllı telefon

Teknoloji geliştikçe telefon markaları her yık yeni telefon modeller çıkarıyor. Her yıl her marka yeni modeller çıkardığı için kullanıcılar telefon seçmekte zorluk çekiyor. Haberimizde kafası karışmış olan kullanıcılar için 25 telefonun özelliklerine yer verdik. Telefonun özellikleri arttıkça telefonun fiyatının da arttığı bilinen bir gerçek.
Xiaomi Mi A3 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.0 GHz Kryo
Arka kamera: 48 MegaPiksel - 8 MegaPiksel - 2 MegaPiksel
Ön kamera: 32 MegaPiksel
Ekran: 6.09 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 4030 mAh
Huawei P Smart hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel - 2 MegaPiksel
Ön kamera: 8 MegaPiksel
Ekran: 5.65 inç
Depolama alanı: 32GB
Belleği: 3 GB
Batarya: 3000 mAh
Samsung Galaxy M30 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Dual-core 1.8 GHz ARM Cortex-A73
Arka kamera: 13 MegaPiksel - 5 MegaPiksel - 5 MegaPiksel
Ön kamera: 16 MegaPiksel
Ekran: 6.4 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 5000 mAh
Oppo AX7 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel - 2 MegaPiksel
Ön kamera: 16 MegaPiksel
Ekran: 6.2 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 4230 mAh
Xiaomi Redmi Note 7 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.2 GHz Kryo 260
Arka kamera: 48 MegaPiksel - 5 MegaPiksel
Ön kamera: 13 MegaPiksel
Ekran: 6.3 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 4000 mAh
Huawei P20 Lite hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 16 MegaPiksel - 2 MegaPiksel
Ön kamera: 16 MegaPiksel
Ekran: 5.84 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 3000 mAh
Samsung Galaxy M10 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Octa-Core 1.6 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel - 5 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 6.2 inç
Depolama alanı: 16 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 3400 mAh
Casper Via E3 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel - 2 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.71 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 3200 mAh
Honor 8S hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.71 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 3020 mAh
Samsung Galaxy A10 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Dual-core 1.6 GHz ARM Cortex-A73
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 6.2 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 3200 mAh
Nokia 5 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 8 MegaPiksel
Ekran: 5.2 inç
Depolama alanı: 16 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 3000 mAh
Samsung Galaxy M20 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: 1,6 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core
Arka kamera: 13 MegaPiksel - 5 MegaPiksel
Ön kamera: 8 MegaPiksel
Ekran: 6.3 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 3 GB
Batarya: 5000 mAh
Honor 8X hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.2 GHz ARM Cortex-A73
Arka kamera: 20 MegaPiksel
Ekran: 6.5 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 3750 mAh
Xiaomi Redmi Note 6 Pro hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Octa-core 1.8 GHz Kryo 260
Arka kamera: 12 MegaPiksel
Ön kamera: 20 MegaPiksel
Ekran: 6.26 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 4000 mAh
Oppo A5S hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.3 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 8 MegaPiksel
Ekran: 6.2 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 3 GB
Batarya: 4230 mAh
Casper Via G3 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 8 MegaPiksel
Ekran: 6.22 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 3 GB
Batarya: 3260 mAh
Xiaomi Redmi 7A hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 1.95 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 12 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.45 inç
Depolama alanı: 16 – 32 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 4000 mAh
Huawei Y5 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.71 inç
Depolama alanı: 16 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 3020 mAh
Alcatel 3X hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 1.28 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.7 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 3 GB
Batarya: 3000 mAh
Vestel Venus E4 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.45 inç
Depolama alanı: 16 GB
Belleği: 2 GB
Batarya: 2900 mAh
Samsung Galaxy A2 Core hakkında bilgi
Arka kamera: 5 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.0 inç
Depolama alanı: 16 GB
Belleği: 1 GB
Batarya: 2600 mAh
Reeder P13 hakkında bilgi
İşlemc sistemii: Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 8 MegaPiksel
Ekran: 5.99 inç
Depolama alanı: 32 GB
Belleği: 3 GB
Batarya: 4000 mAh
General Mobile GM9 Go hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 13 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.5 inç
Depolama alanı: 16 GB
Belleği: 1 GB
Batarya: 3500 mAh
Vestel Venus Go hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Arka kamera: 8 MegaPiksel
Ön kamera: 5 MegaPiksel
Ekran: 5.0 inç
Depolama alanı: 8 GB
Belleği: 1 GB
Batarya: 2350 mAh
Meizu Note 9 hakkında bilgi
İşlemci sistemi: Dual-core 2.0 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) (Gold)
Arka kamera: 48 MegaPiksel
Ön kamera: 20 MegaPiksel
Ekran: 6.2 inç
Depolama alanı: 64 GB
Belleği: 4 GB
Batarya: 2350 mAh