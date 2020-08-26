Bütçe dostu kablosuz kulaklıklar hangileridir? Xiaomi, Huawei uygun kablosuz kulaklıklar!

Son dönemlerde kablolu kulaklıkların yerini alan ve pek çok vatandaş tarafından gerek rahatlığı gerekse daha dayanıklı olması nedeni ile tercih edilen kablosuz kulaklıklardan hangilerinin alınması gerektiği araştırmaları devam ediyor.

Kablolu kulaklıkların kablolarının sık sık bir yerlere takılması, kablo uzunluğu ile hareketin azalması ve tabi ki dolaşma sıkıntısından dolayı pek çok kişi kablosuz kulaklıklara yönelmiş durumda. Kablosuz kulaklıkların fiyatları halen kablolu kulaklıklara göre fazla olsa da düşük bütçeli olup kaliteli olan kablosuz kulaklıklarda bulunmaktadır.

Xiaomi Redmi Airpots Tws Kablosuz Basic 5.0 kablosuz kulaklık

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Bağlantı mesafesi: 10 metre

Müzik dinleme süresi: 4 saat

Tek kullanımlık pil kapasitesi: 40

Şarj dolma süresi: 1.5 saat

Şarj kutusu pil kapasitesi: 300

Şarj kutusu şarj süresi: 2 saat

Net ağırlık: 8.2 gram

Şarj kutusunun ağırlığı: 36 gram

Android ve iOS uyumu: Evet

Yine son dönemlerin telefon devlerinden Çinli telefon üreticisinin kablosuz kulaklığı Airports Tws en pahalı kulaklıklar arasında yerini almıştır. Ülkemizde 150 TL gibi bir ücretten satılan kablosuz kulaklık indirime girdiğinde en az 118 TL’yi görmüştür. Özellikleri,

Xiaomi kablosuz kulaklığında alındığında gelen kutunun içerisinden şarj cihazı çıkmıyor. Yetkililer ise bu durumu telefonlarda kullanılan USB girişlerinizi kullanabilirsiniz diyerek hem bütçeyi arttırmıyor hem de kullanıcılara ekstra bir kablo vermemiş oluyor.

Huawei P10 kablosuz kulaklık

Gözde telefon üreticisi Huawei’de kablosuz kulaklık üretmektedir. P10 kulaklık fiyatı en yüksek olan kablosuz kulaklıklar listesinde 2 sıradadır. Ülkemizde 140 TL fiyat ile satılan P10 indirime girdiğinde 115 TL’lere kadar düşmektedir.

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Bağlantı mesafesi: 12 metre

Müzik dinleme süresi: 5.5 saat

Tek kullanımlık pil kapasitesi: 40

Şarj dolma süresi: 1.5 saat

Şarj kutusu pil kapasitesi: 350

Şarj kutusu şarj süresi: 2.5 saat

Net ağırlık: 7.8 gram

Şarj kutusunun ağırlığı: 40 gram

Android ve iOS uyumu: Evet

Preo My Sound MS31 kablosuz kulaklık

Daha çok Teknosa mağazalarında satılan Preo markası kablosuz kulaklığı ile merak edilmektedir. Ülkemizde 89 TL gibi bir fiyattan satılan Preo marka kablosuz kulaklık ses tonu ve düzeyi olarak kullanıcılarına iyi gelse de malzeme kalitesi olarak çokta dikkat çeken bir ürün değildir.

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Bağlantı mesafesi: 7 metre

Müzik dinleme süresi: 6 saat

Tek kullanımlık pil kapasitesi: 40

Şarj dolma süresi: 2 saat

Şarj kutusu pil kapasitesi: 200

Şarj kutusu şarj süresi: 4 saat

Net ağırlık: 7.2 gram

Şarj kutusunun ağırlığı: 45 gram

Android ve iOS uyumu: Evet

Preo My Sound MS15 kablosuz kulaklık

Yine Preo markasına ait olan MS15 kulaklığı, kulak içi değil kablosuz kulak üstü kulaklıktır. Bazı kullanıcılar kulak içi kulaklıkları daha güvensiz bulurken bazı kullanıcılar da sıklıkla kulak üstü kulaklıkları tercih etmektedir. Türkiye’de mağazalarda 79.90 TL’ye satılan kablosuz kulak üstü kulaklık ses kalitesi, tonu ve düzeyi yeterli olsa da malzeme kalitesi olarak dikkatli kullanılması gereken bir kulaklıktır.