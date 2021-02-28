Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları

Bir bulaşık makinesinin ortalama ömrü 10 yıldır. Elbette bu, her zaman 10 yıl boyunca sorunsuz çalışabileceği anlamına gelmez. Genellikle hizmete ihtiyaç duyduğunuz ilk 5 yıldan sonra sorunlar ortaya çıkabilir. Donanım sorunları dışındaki arızaların çoğu kullanıcılarla ilgilidir. Kullanım ve temizlik ile ilgili ipuçlarını okuyun, bu ipuçları bulaşık makinesinin ömrünü uzatacaktır.

Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak ipuçları

1- Kullanım kılavuzundaki tavsiyelere uyun

Kullanım kılavuzu ve servis kılavuzu, makinenin doğru kullanımı için en önemli ipuçlarını sağlar. Basit bir cihaz gibi görünse de bazı yanlış alışkanlıklar makinenin ömrünü kısaltabilir. Yeni nesil bulaşık makinesi birçok farklı yıkama programı içermektedir. Doğru kullanım prosedürleri, yükleme ve temizlik maddesi önerileri gibi tavsiye ve talimatları okuduğunuzdan emin olun.

2- Su sertlik seviyesini ayarlayın

Bulaşık makinesi yumuşak su ile çalıştırılmalıdır. Sert sudaki mineraller makinenin yıkama, kurutma ve cilalama performansını olumsuz etkileyecektir. Makinede bulunan su yumuşatma sisteminin düzgün çalışması için suyun sertlik seviyesi ayarlanmalıdır. Ayarlama için şebeke suyunun sertliğini bulun. Bunu ilgili belediye kaynaklarından bulabilir veya bulmak için su testi yardımını kullanabilirsiniz. Ardından sertlik seviyesine karşılık gelen dereceyi ayarlayın. İlgili tabloyu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

3- Gerekli olduğunda parlatıcı ve tuz kullanmayı ihmal etmeyin

Hepsi bir arada tablet deterjanlar genellikle pratik bulaşık makinesi uygulaması için kullanılır. Ancak bu tip deterjanların tüm ihtiyaçları karşıladığı söylense de yeterli olmayabilir. Bulaşıkların üzerinde kalıntı, leke veya bulanıklık varsa parlatıcı ve tuz kullanın.

4- Yemek artıklarını temizleyin

Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce, bulaşık makinesindeki katı kalıntıları bir peçete veya fırça ile temizleyin. Kürdan, sert yemek artıkları ve kemik parçaları makine hortumunu tıkayabilir ve filtre ile pompaya zarar verebilir.

5- Bulaşıkları doğru şekilde yerleştirin

6- Filtre ve pervaneleri düzenli aralıklarla temizleyin

Makineyi üreticinin talimatlarına göre yerleştirdiğinizden emin olun. Her seferinde aynı şekilde yerleştirildiğine dikkat edin. Aksi takdirde, kötü yıkama performansına, yüksek çalışma gürültüsüne ve arızaya neden olabilir. Temel kural: Alt rafta, kirli yüzey makinenin ortasına, bardakların ve fincanların içi boş kenarları aşağı bakacak şekilde yerleştirilmeli ve su dolaşımını sağlamak için bunları ayırmalı.

Yeni nesil bulaşık deterjanları ve temizleyicilerinin filtreyi ve makinenin içini temizleyebileceği ifadesi doğrudur. Ancak bu, bu parçaları temizlemek zorunda kalmayacağınız anlamına gelmez. Filtreyi ve pervaneyi düzenli olarak yerde elle temizleyin. Aksi takdirde çamaşır makinesinin yıkama performansı düşecektir. Filtre paketinde herhangi bir delik veya deformasyon bulursanız, yenisiyle değiştirin.

7- Bulaşık makinesi temizleyicisi kullanın

Bulaşık makinesinin tüm parçalarını derinlemesine temizlemek için, bulaşık makinesini ortalama 1-2 ayda bir kullanın. Bulaşık makinesi temizleyici, makinede biriken kir, kireç ve yağ lekelerini çıkarabilir. Hoş olmayan kokuyu ortadan kaldırır. Temizleyiciyi ve ambalajını alt rafa yerleştirin ve en yüksek sıcaklıkta boşaltın.

8- Uygun olmayan eşyaları makinede yıkamayın

Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken bazı eşyalar vardır. Bunlar arasında tahta kaşıklar, tahta mutfak eşyaları, mumlar, kahve, kül kalıntısı, bakır ve teflon kaplar bulunur. Ek olarak, bazen makinede farklı yiyecekleri veya gıdaları yıkayabileceğinize dair bazı önerilerle karşılaşabilirsiniz. Öneğin; ıspanak, patates, saç ve makyaj fırçaları gibi. Bunlar bulaşık makinesine zarar verebilir.

9- Aşırı ya da az yükleme yapmayın

Bir bulaşık makinesinin ömrünü uzatmanın en önemli ipuçlarından biri, makinenin optimum yükte çalışmasını sağlamaktır. Doğru yükleme, makine parçalarını koruyabilir. Az miktarda sofra takımı çalıştıran bir makine, makinenin sık kullanılması anlamına gelir. Bu, mekanik parçaların daha hızlı aşınmasına neden olur. Süresi aşan bir yükte çalıştırmak yıkama performansını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca aşırı büyük ve sıkı yükler, raf, tabak tutucu, sepet gibi parçaların deforme olmasına neden olabilir.

10- Amaç dışı temizlik maddesi kullanmayın

Bulaşık makinesinde parlatma veya temizlemek için sirke veya karbonat gibi temizleyiciler kullanmayın. Üretici, bu tür öğelerin bulaşık makinesinin paslanmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Bulaşık yıkarken sadece bulaşık makinesi için üretilmiş ürünleri kullanın. Çamaşır suyu ve aşındırıcı temizlik ürünleri makine arızasına neden olabilir ve ömrünü kısaltabilir.