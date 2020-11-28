Bugün internette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? 28 Kasım twitter çöktü mü? İnternet hız testi yap

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp, İnstagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalara girerken sorun yaşamaları sonrasında intenet üzerinde bu sorunun nedenini araştırmaya başladılar.
İntenette sorun mu var?
İntenet yavaşlama problemi Türkiye ve Avrupa’daki tüm intenet sağlayıcılarında gözlemlenmektedir. Marka ve operatör fark etmeksizin tüm sağlayıcılarda son saatlerde intenet hızında büyük bir düşüş görülmektedir.
İntenet hızı test etme linki
Aşağıdaki kısımda tüm kullanıcıların kendi intenet hızlarını test edebilecekleri intenet adresi yer almaktadır.
Son Güncelleme: 28.11.2020 02:18