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Bugün internette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? 28 Kasım twitter çöktü mü? İnternet hız testi yap

Sosyal medya kullanıcıları özellikle son saatlerde internet hızlarında büyük oranda düşüş yaşadıklarını ifade ediyorlar. İnternetlerde yaşanan yavaşlama sorununun sadece Türkiye değil, Avrupa'da da görüldüğü aktarılıyor...

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:18
Bugün internette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? 28 Kasım twitter çöktü mü? İnternet hız testi yap
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Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp, İnstagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalara girerken sorun yaşamaları sonrasında intenet üzerinde bu sorunun nedenini araştırmaya başladılar.

İntenette sorun mu var?


Twitter, Facebook, İnstagram ve WhatsApp gibi milyonlarca kullanıcının her gün düzenli olarak giriş yaptığı sosyal medya uygulamalarına gün içerisinde girilememesinden dolayı intenet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Giriş yapılamayan uygulamaların yetkililerinden bu konuya dair şimdiye dek herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak elde edilen bilgilere göre aynı problemler Avrupa ülkelerinde de kullanıcılar tarafından yaşanıyor. Yapılan tahminlerde intenetteki yavaşlamanın birkaç saat içerisinde çözülmesi bekleniyor.

İntenet yavaşlama problemi Türkiye ve Avrupa’daki tüm intenet sağlayıcılarında gözlemlenmektedir. Marka ve operatör fark etmeksizin tüm sağlayıcılarda son saatlerde intenet hızında büyük bir düşüş görülmektedir.

İntenet hızı test etme linki

Aşağıdaki kısımda tüm kullanıcıların kendi intenet hızlarını test edebilecekleri intenet adresi yer almaktadır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:18
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Anahtar Kelimeler:
FacebookİnstagramWhatsAppTwitterYavaşlamaInternet
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