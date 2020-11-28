Bugün internette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? 28 Kasım twitter çöktü mü? İnternet hız testi yap

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp, İnstagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalara girerken sorun yaşamaları sonrasında intenet üzerinde bu sorunun nedenini araştırmaya başladılar.

İntenette sorun mu var?

Twitter, Facebook, İnstagram ve WhatsApp gibi milyonlarca kullanıcının her gün düzenli olarak giriş yaptığı sosyal medya uygulamalarına gün içerisinde girilememesinden dolayı intenet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Giriş yapılamayan uygulamaların yetkililerinden bu konuya dair şimdiye dek herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak elde edilen bilgilere göre aynı problemler Avrupa ülkelerinde de kullanıcılar tarafından yaşanıyor. Yapılan tahminlerde intenettekinın birkaç saat içerisinde çözülmesi bekleniyor.

İntenet yavaşlama problemi Türkiye ve Avrupa’daki tüm intenet sağlayıcılarında gözlemlenmektedir. Marka ve operatör fark etmeksizin tüm sağlayıcılarda son saatlerde intenet hızında büyük bir düşüş görülmektedir.

İntenet hızı test etme linki

Aşağıdaki kısımda tüm kullanıcıların kendi intenet hızlarını test edebilecekleri intenet adresi yer almaktadır.