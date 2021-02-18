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Bu telefon markaları hayal kırıklığı! Güncellemesi kötü 10 telefon markası

Akıllı telefon kullanıcılarının öncelikleri arasında yer alan birçok faktörü sağlayamayan telefonlar kullanıcılardan olumsuz yorum alıyor. Yazılım güncellemesini sunarak eski telefonlara sıkıntı çıkaran yeni güncellemeler kullanıcıları zor duruma bırakıyor. Peki popüler markalarında olduğu bu listede hangi telefonlar hayal kırıklığı?

18 Şubat 2021 Perşembe 20:55
Bu telefon markaları hayal kırıklığı! Güncellemesi kötü 10 telefon markası
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Google Pixel

Google Pixel telefonlar güncelleme konusunda en başarılı şirket olsa dahi direk güncelleme sunduğu için Pixel 4 ve 5 markalar güncellemeleri kaçırmıyor. Türkiye’de çok satılmayan bu telefon markası genellikle ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde satılıyor.

Samsung Galaxy Note 20

Samsung marka telefonlar Galaxy serisinde güncelleme sayesinde sıkıntı çıkarıyor. Güvenlik konusunda tam not alan telefon markası Türkiye’de oldukça fazla kullanıcısına sahip.

Samsung Galaxy S20

Her yıl telefon çıkaran Samsung eski model telefonları da güncel tutmaya özen gösteriyor.

Samsung Galaxy S20 FE

Kullanıcı yorumlarına bakarak telefonu kullananlar yüksek performanslı telefon olmasıyla ilgili yorum yapılıyor.

Sony Xperia 1

Güvenlik noktasında sıkıntı yaşayan telefon diğer Sony Xperia modellerinde de aynı güncelleme sıkıntısı yaşatıyor.

LG Velvet 5G

OnePlus modeli olan telefon güncelleme konusunda kullanıcılarını çaresiz bırakıyor. Güvenlik güncellemelerinde eksik kalan telefon kullanıcıların olumsuz yorum alıyor.

OnePlus 7

Güncellemeleri kaçıran telefon OnePlus modeli telefonlarla aynı işlemci hızını kullanıyor.

OnePlus 8 Pro

Kamerası ile dikkat çeken telefon güncelleme konusunda çok fazla sıkıntı çıkarmıyor.

Asus ROG Phone 2

Beklentilerin altında kalan telefon markası Asus kullanıcılar tarafından beğenilmiyor.

ROG Phone 2

Asus telefona benzer özellik taşıyan ROG güncelleme konusunda sıkıntısı sürüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.02.2021 20:55
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonGüncellemeYazılım
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