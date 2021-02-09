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Bu Mesaj Kriz SMS Platformu tarafından gönderilmiştir mesajı nedir, neden gelir?

Bu Mesaj Kriz SMS Platformu Tarafından Gönderilmiştir şeklinde bir mesaj alan kişiler, bu mesajın ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Bu Mesaj Kriz SMS Platformu Tarafından Gönderilmiştir mesajının ne olduğu araştırılmaya başlandı.

09 Şubat 2021 Salı 00:11
Bu Mesaj Kriz SMS Platformu tarafından gönderilmiştir mesajı nedir, neden gelir?
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Kriz SMS platformu tarafından zaman zaman cep telefonlarına SMS olarak gönderilen bu mesaj nedir?

Çok güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olan ülkemizde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri bu yolla kullanıcılarına bazen testlerden kaynaklanan sorunlar veya teknik aksaklıklar nedeniyle kısa mesaj gönderebilmektedir.

Bu mesajın Kriz SMS Platformu tarafından gönderildiğini belirten bir SMS aldıysanız endişelenmenize gerek yok, muhtemelen telefonunuza operatör teknik hatası olarak geldi.

Yine de 83 milyonluk ülkemizde herkese aynı anda mesaj atmak teknolojik olarak ne kadar uzak olduğumuzun bir ölçüsüdür. Çünkü bu şekilde bir bilgi sistemi eksikliğinden kaynaklanan ve Türkiye'de bulunan her türlü doğal afet erken uyarı için çok önemlidir.

Bu Mesaj Kriz SMS Platformu Tarafından Gönderilmiştir Neden Geldi

Ülkemizde birçok doğal afet olduğunu biliyoruz ve bu gibi durumlarda erken uyarıların hayat kurtardığı aşikardır.

Bu mesajı alırsanız, görmezden gelebilir ve isterseniz silebilirsiniz. İsterseniz, operatörünüz bu SMS'in neden kullanıcılara web sitesi veya sosyal medya kanalı üzerinden gönderildiğini hızlı bir şekilde açıklayacaktır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:11
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Anahtar Kelimeler:
KrizMesajOperatörSMS
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