BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Kripto para borsası son günlerde skandallarla sürekli gündeme geliyor. Thodex olayındansonra şimdi de BTC Türk’ün hacklendiği iddiaları ortaya atıldı. Alınan bilgilere göre BTC Türk kullanıcılarını hesap bilgileri hacker formlarında satışa sunuldu. Bu haberlerin üzerine yatırımcıları doğruluğunun olup olmadığını araştırıyor.

BTC Türk hacklendi mi?

İlgili yerlerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Lakin bilgilerin çalındığının iddia edilmesi hacklendiğine yönelik söylentileri kuvvetlendiriyor. Twitter’da yayılan haberler kapsamında BTC Türk kullanıcılarının ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adres, IP adresi, kimlik bilgileri çalındığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra çalınan bu bilgiler hacker formunda satışa sunulduğu da iddialar arasında ye alıyor.