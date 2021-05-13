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BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Kripto para borsası olan BTC Turk'ten şok eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kullanıcılarının bilgileri hacker formlarında satılıyor. Bu iddiaların üzerine yatırımcılar BTC Turk hacklendi mi sorusunu sormaya başladı. BTC Turk hacklendi mi? Kullanıcı bilgileri çalındı mı?

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
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Kripto para borsası son günlerde skandallarla sürekli gündeme geliyor. Thodex olayındansonra şimdi de BTC Türk’ün hacklendiği iddiaları ortaya atıldı. Alınan bilgilere göre BTC Türk kullanıcılarını hesap bilgileri hacker formlarında satışa sunuldu. Bu haberlerin üzerine yatırımcıları doğruluğunun olup olmadığını araştırıyor.

BTC Türk hacklendi mi?

İlgili yerlerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Lakin bilgilerin çalındığının iddia edilmesi hacklendiğine yönelik söylentileri kuvvetlendiriyor. Twitter’da yayılan haberler kapsamında BTC Türk kullanıcılarının ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adres, IP adresi, kimlik bilgileri çalındığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra çalınan bu bilgiler hacker formunda satışa sunulduğu da iddialar arasında ye alıyor.


Son Güncelleme: 13.05.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
BtcturkHackerKripto
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