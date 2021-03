Brawl Stars yeni karakter Brawl Stars STU ne zaman gelecek? Brawl Stars STU yeni karakter çıkış tarihi

Mobil oyunlarının vazgeçilmezi Brawl Stars, eklenecek yeni karakteriyle oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor. Stu karakterinin ekleceği tarih belli oldu. Birbirinden farklı yeteneklerle oluşan oyun, yeni karakter için oynayıcılar 10 bin kupada alabilme imkanına sahip olacak.

Oyunu milyonların indirip oynayarak zaman geçirenlerin, yeni karakteri dört gözle beklediği biliniyor. Dünya genelinde mobil oyun kategorisinde yerini ilk sırada almayı başaran etkileyici oyun, Supercell'in en beğenilen ve tercih edilen oyunudur.

2017 yılında başlayan oyun gerçek zamanlı stratejik bir oyundur. Küresel yayınlanma zamanı ise 2018'dir. 2020'de de Çin'de yayınlanmasının ardından, oyunun geliştirilmesi için her şey yapılıyor. Her an olabildiğince oyuna yeni simge, yeni karakterler eklenmeye devam ediyor. Kullanıcılar bu durumdan memnun. Merakla yeni gelecek karakteri bekliyor.

Stu yeni karakter ne zaman gelecek sorusu sıcaklığını koruyor.

Oyuna başlamadan evvel bir karaker seçerek oyuna giriş yapabilirsiniz. 44 karakter bulunmaktadır. Seçeneği size bırakılan karakterlerin özellikleri de sunuluyor.

14-25 Mart aralığında gelmesi beklenen Stu karakteri, bu aralıkta gelecek. Oyunu güncelleme yaparak karaktere eklenecek. Stu yeni savaşçı 10bin kupaya ulaştığında kilidi açılarak oynanmaya başlayacak. Mağazasından satın alınabilecek mücevherleri de mevcuttur.