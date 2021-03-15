Brawl Stars STU ne zaman, saat kaçta gelecek? Brawl Stars STU yeni karakteri geliş saati

Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi gören Brawl Stars STU oyunu ile ilgili yeni bir güncelleme geliyor. Yeni güncelleme ile birlikte oyuna yeni karakterler de katılacak. Güncellemenin ne zaman geleceği ile ilgili ise yeni bir açıklama yayınlandı. İşte oyunseverlerin merakla beklediği Brawl Stars STU oyunun geleceği gün ve saat.

Brawl Stars STU geliş tarihi

Yepyeni karakterlerin yer aldığı oyun, Brawl Stars üzerinden yayınlandı. Oyunu oynayacak kullanıcılara ise yeni karakterleri alabilmeleri için 10 bin kupada verildi. Oyunu oynamak isteyen oyunseverler, Brawl Stars’a girerek oyuna sahip olabilirler.

Brawl Stars’ın oynanışı

Brawl Stars’da birden fazla oyun modu ve birden fazla karakter yer almaktadır. Oyunun genel amacı, rakip takımı veya rakip oyuncuyu yenmek üzerine kurulmuştur. Oyuncular, birkaç savaşçı arasında seçim yaparlar ve rakiplerine saldırırlar. Rakiplerine hasar veren oyuncular, kendi güçlerini de bu sayede doldurmuş olurlar. Aynı zamanda oyunda bulunan dükkandan da çeşitli alışverişler yaparak, hem karakterlerini güçlendirebilirler hem de çeşitli aksesuarlara sahip olabilirler.