Brawl Stars STU ne zaman gelecek?

Twitter üzerinden yapılan açıklama;

Yeni karakterler ile ilgili ayrıntılar,’ın resmi hesapları üzerinden açıklandı. Fakat, çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi. En yakın çıkış tarihi ise Mart ayı gibi görünüyor. Supercell’de şimdilik güncellemelere devam ediliyor.

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