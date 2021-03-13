6 Mart’ta yayınlanan yeni Brawl Stars’ın detaylarından sonra Brawl Stars yeni karakteri Stu’nun ne zaman geleceği de merak ediliyor. Peki, Brawl Stars STU ne zaman gelecek? İşte detaylar…
13 Mart 2021 Cumartesi 01:18
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Yeni karakterler ile ilgili ayrıntılar, BrawlStars’ın resmi hesapları üzerinden açıklandı. Fakat, çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi. En yakın çıkış tarihi ise Mart ayı gibi görünüyor. Supercell’de şimdilik güncellemelere devam ediliyor.
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