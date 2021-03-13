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Brawl Stars STU ne zaman gelecek?

6 Mart’ta yayınlanan yeni Brawl Stars’ın detaylarından sonra Brawl Stars yeni karakteri Stu’nun ne zaman geleceği de merak ediliyor. Peki, Brawl Stars STU ne zaman gelecek? İşte detaylar…

13 Mart 2021 Cumartesi 01:18
Brawl Stars STU ne zaman gelecek?
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Yeni karakterler ile ilgili ayrıntılar, Brawl Stars’ın resmi hesapları üzerinden açıklandı. Fakat, çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi. En yakın çıkış tarihi ise Mart ayı gibi görünüyor. Supercell’de şimdilik güncellemelere devam ediliyor.

Twitter üzerinden yapılan açıklama;

Brawl Stars Stu Videosu




Son Güncelleme: 13.03.2021 01:18
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Anahtar Kelimeler:
BrawlStarsSTUNe ZamanGelecek
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