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Brawl Stars oyunu yeni güncelleme ne zaman gelecek? Brawl Stars güncelleme ile gelecek özellikler neler?

Ülkemizde yıl boyunca App Store ve Google Play Store’da en çok indirilen ve oynanan 10 oyun arasında yer alan Brawl Stars'ın yeni güncellemesi ne zaman oyun severler merak ediyor. Supercell’ in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü günden bu yana popülaritesini koruyan Brawl Stars, günümüzde hala en çok oynanan mobil oyunlardan birisi konumunda olan oyun yeni içerikleri herkes tarafından merak edilip araştırılıyor. Oynayan herkesi başından kalkamadığı bu mükemmel oyun yeni güncelleme tarihi ve yeni modları ile herkes tarafından merak ediliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:38
Brawl Stars oyunu yeni güncelleme ne zaman gelecek? Brawl Stars güncelleme ile gelecek özellikler neler?
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2018 yılından Supercell tarafından geliştirip beta sürümüyle oyun severlere sunulan Brawl Stars oyunu büyük beğeni topladı. Çıktığı 3 aylık beta sürümünde dünyada 100 milyondan fazla insan tarafından indirilip oynandı. Oyunun meraklıları yeni güncellemeyi dört gözle bekliyor.

Brawl Stars Güncelleme Ne Zaman Gelecek?

Brawl Starsm yeni sürüm güncellmesinin önümüzdeki ay içerisinde sevenleri ile buluşacağı konuşuluyor. Brawl Stars (Brawl Talk) güncellemesi ile ilgili tanıtım açıklaması 13 Aralık 2020 Pazar günü yapıldı. Güncellemeyle birlikte ücretsiz yeni karakterler kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Brawl Stars Hakkında

Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 2018'de, beta sürümü çıkartılmış hızlı tempolu freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir. Oyun 9 Haziran 2020'de Çin'e yayınlandı. Oyunun Çin versiyonu bağımsız bir uygulama ve özel Çin sunucularına sahiptir.

Çok Sayıda Oyun Modu

- Elmas Kapmaca (3’e 3):Ekip çalışmasıyla rakip takımı maglup etmek gerekiyor. Oyunu  Kazanmak için 10 elmas toplayıp elinizde tutmalısınız. Yok edilen oyuncular elmasları düşürüyor.

- Hesaplaşma (Tek/Çift): Herkesin tek olarak mücadele ettiği ve hayatta kalmaya çalıştığı oyun modu. Savaşçınız için haritadaki güçlendiricileri topluyorsunuz.isterseniz arkadaşınızla yada tek olarak oynabilirsiniz. Şimdiye kadarki en eğlenceli savaşta son savaşçı olmaya gayret edin. Herkes herkese karşı!

- Savaş Topu (3’e 3): Yepyeni bir oyun modu! Futbol hünerlerinizi gösterin ve karşı takımdan önce iki gol atmaya çalışın. Burada kırmızı kart yok.

- Ödül Avı (3’e 3): Yıldız elde etmek için rakipleri avlıyorsunuz. Yok edildiğinizde size ait olan ödül rakibe geçiyor. En fazla yıldız toplayan takım kazanıyor.

- Soygun (3’e 3): Takımınızın kasasını korurken karşı tarafın kasasını yok etmeye çalışıyorsunuz. Düşmanın hazinesine gizlice veya savaşarak elde etmek sizin elinizde. 

- Özel Etkinlikler: Sınırlı süreli özel PvE (oyuncu bilgisayara karşı) ve PvP (oyuncu oyuncuya karşı) oyun modları.

- Şampiyonluk Mücadelesi: Oyun içi eleme turlarını geçip Brawl Stars e-spor tunuvalarına katılabilirsiniz.

Yeni Savaşçılar Açın, Savaşçılarınızı Yükseltin

Güçlü ve mükemmel özelliklere sahip bir çok savaşçı açın ve yükseltin. Savaşçılarınızı yıldız güçleri ve aksesuarlarla çok daha güçlü bir duruma getirebilirsiniz. Savaşçılarınızın bulundukları konumları yükseltebilir, eşi benzeri olmayan kıyafetler alıp kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

Brawal Pass

Size verilen vazifeleri yerine getirip tamamlayıp savaş kutularını açın, elmas, rozet ve özel Brawl Pass kıyafeti kazanın! Her sezon yeni özellikler geliyor.

Yıldız Oyuncu Olun

Genel ve yerel liderlik durumlarında seviyeleri atlayıp en iyi savaşçı olduğunuzu gösterin!

Sürekli  Yeni İçerik

Zamanla yeni savaşçılar, görünümler, haritalar, özel etkinlikler ve oyun modları gelecek.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 17:38
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Brawl StarsOyunGüncelleme
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