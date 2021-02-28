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Brawl Stars mobil oyunu kapanıyor mu? Brawl Stars neden kapanıyor, ne zaman kapanacak?

Mobil oyunlar arasında en çok oynanan oyunlar arasında Brawl Stars yer alıyor. Son zamanlarda Brawl Stars kapanacak iddiaları üzerine oyuncular oyunun kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Oyunun kapanmasına ilişkin oyun yapımcısından bir açıklama geldi mi sorusu da merak konusu.

28 Şubat 2021 Pazar 00:07
Brawl Stars mobil oyunu kapanıyor mu? Brawl Stars neden kapanıyor, ne zaman kapanacak?
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Son zamanlarda Brawl Stars oyununun Mayısıs ayında kapatılacağına dair söylentiler dolaşması oyuncuların Brawl Stars bitecek mi sorusunu merak etmesine neden oldu. Peki Brawl Stars kapanacak mı?

Brawl Stars kapanacak mı?

Brawl Stars kapanacak mı sorusunun yanıtına ilişkin mobil uygulamanın geliştiricisinden henüz bir açıklama yapılmış değil. Bu sebeple Mayısıs ayında Brawl Stars’ın kapanması gibi bir durum olmadığı düşünülüyor.

Brawl Stars nasıl bir oyun?

Kırk dört karakterin yer aldığı oyunda karakter türlerinden birini seçerek savaşa katılmanız üzerinedir. Oyunda şifacılar, atıcılar, destekçiler, uzun yakın ve orta menzil ve suikastçiler karakter türlerinden birisini seçmeniz mümkündür. Oyunda seçtiğiniz karakterlerden birisi ile sevaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
BrawlStars
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