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Brawl Stars kapatılıyor mu?

Mobil oyun sektörünün en ünlü oyunlarından olan Brawl Stars’ın kapatılacağına dair dedikodular gündemde yerini aldı. Brawl Stars’ın kapanıp kapanmayacağı hakkında dönen dedikodular yanıtlandı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:00
Brawl Stars kapatılıyor mu?
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Supercell isimli oyun geliştirme stüdyosu tarafından yapılan Brawl Stars kısa bir süre içerisinde dünyayı kasıp kavurmayı başlamıştı. Mobil oyun sektörünün en büyük oyuncu kitlelerinden birine sahip olan Brawl Stars’ın kapatılacağına dair dedikodular dönmekte. 15 Haziran 2017 tarihinde çıkan ve 4 yıldır geliştirmeler ekleyerek zirvede kalmaya başlayan Brawl Stars’ın kapanacağına dair haberler sevenleri korkuttu.

Brawl Stars’ın kapatılacağına dair dönen dedikodular yalanlandı. Her geçen gün gittikçe gelişmekte olan oyunun kapanmanın aksine daha da gelişeceği dile getirildi. Supercell tarafından yaratılan oyunun kapanmasının söz konusu olmadığı açıklandı. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
SupercellBrawl StarsMobil Oyun
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