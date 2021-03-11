Brawl Stars kapatılıyor mu?

isimli oyun geliştirme stüdyosu tarafından yapılankısa bir süre içerisinde dünyayı kasıp kavurmayı başlamıştı.sektörünün en büyük oyuncu kitlelerinden birine sahip olan Brawl Stars’ın kapatılacağına dair dedikodular dönmekte. 15 Haziran 2017 tarihinde çıkan ve 4 yıldır geliştirmeler ekleyerek zirvede kalmaya başlayan Brawl Stars’ın kapanacağına dair haberler sevenleri korkuttu.

Brawl Stars’ın kapatılacağına dair dönen dedikodular yalanlandı. Her geçen gün gittikçe gelişmekte olan oyunun kapanmanın aksine daha da gelişeceği dile getirildi. Supercell tarafından yaratılan oyunun kapanmasının söz konusu olmadığı açıklandı.

