Brawl Stars kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Brawl Stars, son zamanlarda kapanma ile ilgili sıkça gündemde yer almaya devam ediyor. Birçok kişi tarafından sevilerek oynanan oyunda kafaları karıştıran o soru netlik kazanamadı.

Brawl Stars nasıl oynanır?

Supercell ve Brawl Stars’ın kapanması hakkında açıklama yapmadı. Konu ile alakalı açıklama yapmayan oyun sahibinin tutumlu davranışı ise böyle bir durumun olmadığını gösteriyor.

Dünyaca ünlü oyunu oynamak için öncelikle karakter seçilmesi gerekmektedir. 44 tane karakter özelliğine sahip olan oyunda karakterlere ait yetenekler ve süper özellikler bulunmaktadır. Bu karakterler ise Yakın menzil, Orta menzil, Uzun menzil, Suikastçılar, Atıcılar, Destekçiler ve Şifacılar olarak sayılabilir.