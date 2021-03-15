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Brawl Stars kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?

Oyun dünyasında popüler olan Brawl Stars son zamanlarda oldukça adından söz ettirdi. Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından geliştirilen Brawl Stars, kapanacak mı soruları yer almaya devam ediyor. Brawl Stars ne zaman kapanıyor?

15 Mart 2021 Pazartesi 20:03
Brawl Stars kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?
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Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Brawl Stars, son zamanlarda kapanma ile ilgili sıkça gündemde yer almaya devam ediyor. Birçok kişi tarafından sevilerek oynanan oyunda kafaları karıştıran o soru netlik kazanamadı.

 Supercell ve Brawl Stars’ın kapanması hakkında açıklama yapmadı. Konu ile alakalı açıklama yapmayan oyun sahibinin tutumlu davranışı ise böyle bir durumun olmadığını gösteriyor.

Brawl Stars nasıl oynanır?

Dünyaca ünlü oyunu oynamak için öncelikle karakter seçilmesi gerekmektedir. 44 tane karakter özelliğine sahip olan oyunda karakterlere ait yetenekler ve süper özellikler bulunmaktadır. Bu karakterler ise Yakın menzil, Orta menzil, Uzun menzil, Suikastçılar, Atıcılar, Destekçiler ve Şifacılar olarak sayılabilir.



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:03
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Brawl StarsOyun
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