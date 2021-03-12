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Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars oyunu ne zaman kapanacak?

Son günlerde Brawl Stars oyununun kapanacağına dair bazı iddialar bulunmaktadır. Supercell tarafından yaratılan mobil oyunun sevenleri Brawl Star kapanacak mı sorusunun yanıtını merak etmektedir.

12 Mart 2021 Cuma 17:08
Brawl Stars kapanacak mı? Brawl Stars oyunu ne zaman kapanacak?
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Clash of Clans oyunun yapımcısı tarafından yapılan Brawl Stars mobil oyun dünyasında en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Brawl Stars’ın son zamanlarda kapanacağı ve bundan sonra oyuna erişilemeyeceği iddiaları bulunuyor. Peki Brawl Stars kapanacak mı?

Brawl Stars kapanacak mı?

Sevilen mobil oyun Brawl Stars’ın kapanacağı iddiaları son dönemde gündeme geliyor. Oyun severler oyun kapanacak mı sorusunun yanıtını intenet üzerinden araştırıyorlar. Brawl Stars’ın kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklama beklenirken oyunun yapımcısı Supercell henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Brawl Stars nasıl oynanır?

Brawl Stars oyununda bulunan kırk dört farklı özelliğe sahip karakterden birisini seçmek gerekmektedir. Uzun menzil, yakın ve orta menzil, suikastçi, atıcı, destekçi ve şifacı karakter türlerinden birisini seçtikten sonra oyunda yer alan ateşleme tuşları ile ateş edebilir ve hareket tuşları ile karakterinizi yönlendirebilirsiniz.

Oyunda hızlı ve çok oyunculu savaş modu, gerçek zamanlı üçe üç maçlar, yeni etkilinlik ve oyun modları, takımlı ve tek oyun seçenekleri gibi birbirinden farklı modlar da bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 17:08
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BrawlStars
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