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Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır? Brawl stars elmas kodu nasıl kazanılır? Brawl stars elmas kodları 2021

En çok oynanan strateji oyunlarından biri olan Brawl Stars'ta elmas kodu nasıl alınır oyuncular tarafından araştırılıyor. İşte Brawl stars elmas kodları.

09 Nisan 2021 Cuma 14:01
Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır? Brawl stars elmas kodu nasıl kazanılır? Brawl stars elmas kodları 2021
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Çocuklar ve gençlerin en çok oynadığı strateji oyunlarından biri olan Brawl Star’da başarılı olmanın sırrı, rekabetçi modunun bulunmasından kaynaklanıyor. Brawl Stars elmas kodu gibi oyun kodlarını kullanmak oyunculara birçok avantaj sağlamaktadır.

Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır?

Brawl Stars oyununda bulunan elmas kodu, 9 haneli rakam ve harflerden oluşan kodlardır. Brawl Stars oyununda elmas kodu almak için:

Oyuna girin,

Dükkana girin,

Kullanmak istediğiniz elmas paketine tıklayın,

Ödeme kısmında ‘kod ile ödeme’ seçeneğine tıklayarak kodu girin.

Brawl Stars elmas kodları

54SAKL23

KDSJFD34

LF83475FG

ODSK342DF

KFJU47563JE

JSH348KDU2

KD239SKJF

CXZJD231F

SKVM756JSD

DK84MZSDI3

9KDFK32KF32

DLK454JKDF2

DOMDFK43

IGCBX4A9V

KCN3LMD2

QV3MK9V1

MN5VCZ4K

P3MCZ1K5F

F3MVYKB7K

4V51V3KFM

UL3MV5HV7

3KPCMDKZS

3PCL2MXDP

4PCM3VM3R

2PCWNCHRT

C2PLDXMS41

M3NC2SP2XS

2PCSLOREK4

X2KUTNC2PD




Son Güncelleme: 09.04.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Brawl StarsElmas Kodu
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