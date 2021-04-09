Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır? Brawl stars elmas kodu nasıl kazanılır? Brawl stars elmas kodları 2021

Çocuklar ve gençlerin en çok oynadığı strateji oyunlarından biri olan Brawl Star’da başarılı olmanın sırrı, rekabetçi modunun bulunmasından kaynaklanıyor. Brawl Stars elmas kodu gibi oyun kodlarını kullanmak oyunculara birçok avantaj sağlamaktadır.
Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır?
Brawl Stars oyununda bulunan elmas kodu, 9 haneli rakam ve harflerden oluşan kodlardır. Brawl Stars oyununda elmas kodu almak için:
Oyuna girin,
Dükkana girin,
Kullanmak istediğiniz elmas paketine tıklayın,
Ödeme kısmında ‘kod ile ödeme’ seçeneğine tıklayarak kodu girin.
Brawl Stars elmas kodları
54SAKL23
KDSJFD34
LF83475FG
ODSK342DF
KFJU47563JE
JSH348KDU2
KD239SKJF
CXZJD231F
SKVM756JSD
DK84MZSDI3
9KDFK32KF32
DOMDFK43
IGCBX4A9V
KCN3LMD2
QV3MK9V1
MN5VCZ4K
P3MCZ1K5F
F3MVYKB7K
4V51V3KFM
UL3MV5HV7
3KPCMDKZS
3PCL2MXDP
4PCM3VM3R
2PCWNCHRT
C2PLDXMS41
M3NC2SP2XS
2PCSLOREK4
X2KUTNC2PD