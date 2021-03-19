Brawl Stars elmas hileleri

Brawl Stars Elmas hilesi

Fazla oyuncu kitlesine sahip Brawl Stars oynayanlar önemli ihtiyaçlarından birisi Brawl Stars elmas kazanmalarıdır. Bunun için birçok hileler bulunmaktadır fakat buna rağmen 1-2 sitede bulunmaktadır. Diğer sitelerde çalışmamaktadır.

Para yatırmadan oyunda Brawl Stars elmas hilesi sayesiyle bedava elmas ve yeşil taş sahibi olabilirsiniz. Bu sayede kazandığınız elmasları istediğiniz gibi harcayarak karakter veya kostüm alabilirsiniz. Bedava alacağınız elmaslardan 600 adet elmas alabilirsiniz. Bu konuda çok dikkat etmeniz gereken şey sizlerden para veya telefon numarası isteyen sitelere inanmayınız. Böyle bir durumda dolandırılabilirsiniz.

Brawl Stars elmas hilesi yaparak 1000, 2500, 6000, 10000 elmas alabilirsiniz. Brawl Stars elmas hilesi kazanmak için şu adımları izlemelisiniz:

*https://brawlturkiye.com/ElmasHilesi.html sitesine giriş yapmalısınız.

*Almak istediğiniz sayfada kazanmak istediğiniz elmasın miktarını yazınız. (2500 ve 6000 elmas almanız tavsiye olunur)

*Brawl Stars ID numarasına giriniz.

*Kullandığınız telefona göre platform seçin. Seçtikten sonra ileri tuşuna basmalısınız.

*Brawl Stars ID giriniz.

*Sayfada size verilen görevleri tamamlayınız.

*Elmaslar yavaş yavaş yüklenecektir.

Brawl Stars elmas hilesi için birçok yazılım, geliştirici bulunmaktadır. Yapımcılar oyunu belirli zamanlarda güncelleyerek hile açıklarını kapatmaktadır. Hileler geri tabanına bağlanarak yapılmalıdır.

Brawl Stars elmas kodları

- SDN2HDBVG2

- 2XB2GATPA

- 2TO2LCMAPS

- 2LVMDCN3C

- 2KICN4USXM

- 2PCMK3NVR

- 2O3PTNVHRX

- CP2KDVNF21

- ELO4GKRO32

- O3VTOVB5H3

- VM4KV2NDT

- VM43MMCK2

- X2NH3BCHS

- FPVM2SOTP

- UXM3BCH2KS

- 42VB2X2VCG4

- 4K2OTTNVHA

- 42XN3H2TP

- 53PCM2BXH

- TL4MVNDNC

2021 Brawl Stars elmas hilesi için başka bir yöntem APK yöntemidir. APK dosyası kullanarak elmas kazanabilirsiniz. Telefonunuza indirerek izin vererek hile yapabilirsiniz.

