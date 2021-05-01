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Brawl Stars çöktü mü, neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?

Sevilen oyunlarda birisi olan Brawl Stars’a giriş yapamayan oyuncular araştırmalara başladı. Oyuna giriş yapamayanlar kafalarında ki soru işaretleri merakları arttırdı. Brawl Star’a gelen güncellemeler sonra oyuna giriş sağlanmaması oyun severleri korkuttu. Neden girilmediği hakkında merakları devam vatandaşlarımızın için ayrıntılar haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:42
Brawl Stars çöktü mü, neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?
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Brawl Stars neko bea geliyor

Bugünün gündemine yerini alan Brawl Stars herkes tarafından merak konusu oldu. Oyuna giriş yapamayan oyuncuların endişelenerek araştırmalara başladı.  Brawl Stars twitter hesapları üzerinden açıklama yaptı. Twitter hesabından verilen haberle oyuncular oyuna girmesi sonucunda giriş sağlayamadılar. Herkes tarafından sorun giderme işlemleri yapılmaya başladı. Olası oyunun çökmemesi için olayları inceleyen Downdetector’de saat 11’den sonra fazlasıyla geri bildirim sağlandı.

Brawl Stars çöktü mü?

Oyuna olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ederken yaşanan bu sorun oyun severleri üzdü. Son zamanlarda oyuna gelen güncellemeler sonrasında oyunda aksaklıklar yaşanmaya başladı. Brawl Stars’ın bu yoğun girişleri kaldıramadığı için oyunda bazı sistemsel sorunların yaşanıldığı düşünülüyor. Fakat hala beklenen resmi açıklama yapılmadı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
OyunçöktüBrawl Stars
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