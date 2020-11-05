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Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!

Huawei'nin Mate 40 Pro modeli gösterdiği üstün teknolojiler ile rekorları kırmaya devam ediyor. Boş bataryayı hızlı şarj desteği ile 49 dakikada doldurmayı başaran Huawei firması uzun yıllar kırılamayacak bir rekora imza attı.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:39
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
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Hızlı şarj teknolojisi günümüzde pek çok telefonda ve markada kullanılsa da asıl rekabet hızlı şarjın süresi olmaktadır. Pek çok telefon markası daha düşük batarya kapasitesi ile bu süreyi azaltmaya çalışsa da Huawei Mate 40 Pro boş pili toplam 49 dakikada doldurarak bu konuda ki en iddialı marka olduğunu belli etti.


2020 yılında bile neredeyse hiçbir markanın bu sürelere ulaşamaması dikkat çekerken Huawei’nin Mate 40 Pro modeli uzun yıllar bu rekoru elinde tutacağa benziyor.

49 dakikada tam dolan bataryasının yüksek amperler nedeni ile erken bitme ve hızlı boşalma durumlarının da olmadığının altını çizen Huawei markası ar-ge çalışmalarının ve yatırımlarının ekstralarını gördüğünü düşünüyor.

Google ile düştüğü anlaşmazlıklara rağmen rekor kırmaya devam eden Huawei markası dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor.



Son Güncelleme: 05.11.2020 13:39
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Anahtar Kelimeler:
Hızlı şarj49 DakikaHuaweiRekor
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