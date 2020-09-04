İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? 2020 BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı

BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 4 Eylül 2020 Cuma günü basına aktarılmaya devam ediyor. BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı haberi güncel ayrıntılarını Eylül 4 Cuma günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:26
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? 2020 BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı
Takip Et:

BMW, yeni X1 modelinin tanıtımını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Yenilenen tasarımları ile yenilenen özellikleriyle iddialı ve geleceğe yön verecek teknolojilerde üretilen BMW X1, satış yerini almıştır. Yenilenen keskin hatlarıyla araç çok daha şık bir görünüm kazanmıştır. Geleceğin araç standartlarını belirleyen teknolojilerdeki otomobil hali hazırda en fazla tercih edilen araçlar arasında bulunuyor. BMW, yenilikçi tasarımlara sahip olmakla birlikte tasarım tam anlamıyla yenilenmese dahi birçok radikal değişim ele alındı. Teknik açıdan yenilenmiş ve geliştirilen yapılardaki BMW X1, teknik donanımlarıyla da büyük avantajlara sahiptir.

Yenilenen BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir?

Yenilenen modelde teknik ve fiziksel anlamda çok sayıda değişim meydana geldi. Fiziksel olarak böbrek ızgaralarında büyüklük görülürken, yapılan yeniliklerin araca agresif bir hava kattığı görülüyor. Farlardaysa gözle görülecek değişimler meydana gelmiştir. LED ve far tasarımlarına çok daha estetik bir görüntü kazandırıldı. Teknik bakımdan araç 2.0 litre 231 PS ile 450 nmtork gücünde motorlara sahiptir.  

BMW X1 fiyat listesi

BMW X1 sDrive18i Premium Line Otomatik Benzinli – 441.300 TL


BMW X1 sDrive18i X Line Otomatik Benzinli – 466.200 TL

BMW X1 sDrive18i M Sport Otomatik Benzinli – 488.300 TL

BMW X1 sDrive16d Premium Line Otomatik Dizel – 457.300 TL

BMW X1 sDrive16d X Line Otomatik Dizel – 482.100 TL

BMW X1 sDrive16d M Sport Otomatik Dizel – 504.300 TL



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BMWBMW X1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Popüler Haberler

Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2020 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim?
Deniz Harp Okulu kimler başvurabilir, başvuru için gerekli şartlar nelerdir? 2020
SGK şifre almak için gereken belgeler nelerdir? 2020
Çev eğitim için ne kadar burs veriyor? 2020 ÇEV bursu kaç tl?
Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? 2020
Erken emeklilikten kimler yararlanabilir? 2020 nasıl erken emekli olabilirim?
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2020 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2020
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? 2020 BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Bim market indirimli ürünler kampanyası 23 Ağustos – 30 Ağustos 2019 kataloğu
2020 Tarım ve Hayvancılık desteklemeleri
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2019 ÖABT KPSS Sınav Tarihi
2019 Doğum izni nasıl hesaplanır? Doğum izni şartları nelerdir?
Çocuk bakıcısı nasıl olunur? Bebek bakıcısı olma şartları nedir? Maaşları ne kadardır?
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2020
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
SGK Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır? 2020 İş kazası maaşı şartları nelerdir?
Maske cezası nasıl ödenir? 2020 Maske cezası ödeme ekranı
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2020 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
Dondurulan instagram kaç günde silinir? 2020 Dondurulan instagram ne zaman kapanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.