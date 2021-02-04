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BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi

BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? BMW X1 satış fiyatı listesi haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 4 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 09:39
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
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BMW, yeni X1 modelinin tanıtımını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Yenilenen tasarımları ile yenilenen özellikleriyle iddialı ve geleceğe yön verecek teknolojilerde üretilen BMW X1, satış yerini almıştır. Yenilenen keskin hatlarıyla araç çok daha şık bir görünüm kazanmıştır. Geleceğin araç standartlarını belirleyen teknolojilerdeki otomobil hali hazırda en fazla tercih edilen araçlar arasında bulunuyor. BMW, yenilikçi tasarımlara sahip olmakla birlikte tasarım tam anlamıyla yenilenmese dahi birçok radikal değişim ele alındı. Teknik açıdan yenilenmiş ve geliştirilen yapılardaki BMW X1, teknik donanımlarıyla da büyük avantajlara sahiptir.

Yenilenen BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir?

Yenilenen modelde teknik ve fiziksel anlamda çok sayıda değişim meydana geldi. Fiziksel olarak böbrek ızgaralarında büyüklük görülürken, yapılan yeniliklerin araca agresif bir hava kattığı görülüyor. Farlardaysa gözle görülecek değişimler meydana gelmiştir. LED ve far tasarımlarına çok daha estetik bir görüntü kazandırıldı. Teknik bakımdan araç 2.0 litre 231 PS ile 450 nmtork gücünde motorlara sahiptir.  

BMW X1 fiyat listesi

BMW X1 sDrive18i Premium Line Otomatik Benzinli – 441.300 TL

BMW X1 sDrive18i X Line Otomatik Benzinli – 466.200 TL

BMW X1 sDrive18i M Sport Otomatik Benzinli – 488.300 TL

BMW X1 sDrive16d Premium Line Otomatik Dizel – 457.300 TL

BMW X1 sDrive16d X Line Otomatik Dizel – 482.100 TL

BMW X1 sDrive16d M Sport Otomatik Dizel – 504.300 TL



Son Güncelleme: 04.02.2021 09:39
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BMWBMW X1
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