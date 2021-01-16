BMW 2023 yılına kadar yeni elektrikli modelleri satışa sunacak

Elektrikli araçların hem doğa için daha az zararlı olması nedeniyle hem de pek çok açıdan elektrikli araçların daha sağlıklı olması nedenleriyle son zamanlarda bu araçlara verilen önem artmıştır. Alman otomotiv markası BMW de elektrikli araçların üretiminde sayıyı arttıracağınıı duyuran firmalar arasında yerini aldı. Bu sayede marka satış sayılarını da yükseltmeyi hedefliyor.

BMW, önümüzdeki 2 yıl içinde elektirikli araç modellerini çıkaracğını ve 25 yeni elektirkli model ile müşteri karşısına çıkmayı hazırlandığını duyurdu. Alman marka, iX, i4 ve Mini Cooper SE gibi elektirkli modelleri de ortaya koyacak.

Elektrikli araç kategorisinde Tesla’yı geçmeyi hedefleyen BMW bu amaçla 13 elektrikli modeline yeni modeller ekleyecek. Geçtiğimiz yıllarda elektrikli ve hybrit araç satışında Tesla’nın 500 bin, BMW’nin ise 193 bin satışı bulunduğu biliniyor.