2021 BluTV Ücretsiz Premium Hesaplar! (Yeni Liste)

İntenet platformu olan BluTV, herkesin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Herkes bedava premium hesapları araştırmaya başladı. İçerik bakımından zengin olan BluTV, birbirinden güzel dizi ve film projeleriyle kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Kalite yapımlar, diziler ve filmleri reklamsız ve kesintisiz izleme imkanı sunan Blutv aylık abonelik bedeli ödemeden izlemek isteyen vatandaşlar BluTV ücretsiz Premium hesapları araştırıyor.

Öğrencilerin ve ev hanımlarının yanı sıra aylık üyelik ücreti vermek istemeyen kişiler için, BluTV Bedava Premium hesaplar aşağıda sıralanmıştır.

BluTV Bedava Hesaplar 2021

e-posta: panpasen1@hotmail.com şifre: ilhanorkun13

e-posta: proberkay2834@gmail.com şifre: kraladam731

e-posta: pusat_birol_08@hotmail.com şifre: 1234568b87

e-posta: ronycze@yahoo.com şifre: sparkone45

e-posta: sagokafkefk@gmail.com şifre: arda1905

e-posta: samsunspor.tarkan@gmail.com şifre: 5513193tako

e-posta: tarikbekci52@gmail.com şifre: 05348543121tar

e-posta: yksels_crew@hotmail.com şifre: onurgursu123

e-posta: dayouza22@gmail.com şifre: 1598520m

BluTV Bedava Premium Hesap

sahgun11@yahoo.es : gundor1

upozos.un@hotmail.co.uk : upoz

jjefardi@freenet.de : di2

uynhoh98@yahoo.fr : 1998

luond4a@yahoo.it : ghmuh

herdostkun@hotmail.co.uk : sertg

nnemesis@yahoo.en : ss3

jayney@the-cma.org.uk : dancertn34

luyndon2@the-cma.org.uk : donloy2

sebastien.demont@bluewin.ch : alloato

kundo.ron@bluewin.ch :kron

BluTV Ücretsiz Güncel Hesaplar 2021

be1inssd3on@web.de :mds24ben

kawqedfre402@hotmail.com : yu9384

mewqrs@yahoo.es :Mallepa201286

sazer434@hotmail.com : nimay39

sayldf341@yahoo.fr :aleddndra

sdgh333@hotmail.com : juj2324

davfw48y@hotmail.co.uk :Chehj2

dsafs33@hotmail.com : sakjd22

dıyete41@freenet.de :t2dv1

safdhık64@hotmail.com : fantom90

bisa23@web.de :mads94

dhsq442@hotmail.com : kazor08

fafw242sc@yahoo.es :Mdsasd1

sesd223@hotmail.com : hi223

BluTV Free Hesaplar

kelemir192@yahoo.com: 01931838

usunaer2@hotmail.com.tr: asndsa912

yesmerk1@hotmail.com: 12219asn

zalim281@gmail.com: assa91123

lapanc21@yahoo.com: asop11832

coskunyaka28@hotmail.com.tr: s111s812

s8zn3132@gmail.com: sne81381

numarasiz182@gmail.com: aaas92312h

londra18@gmail.com: zzoeeej19

cenk1100a@gmail.com: 12991111

sicasl219@gmail.com: loanee8112

Bedava BluTV Hesaplar

s43sa1@yahoo.fr :afdaw1e

fslda4@hotmail.com : your324

sbdds2624@hotmail.co.uk :dset385

dasasdfs3@hotmail.com : nim045jf

dsent224ds1@freenet.de :fdafda7

herdostkun@hotmail.co.uk :sertg

nnemesis@yahoo.en :ss3

haldont1n@hotmail.com : desert23

jayneya@the-cma.org.uk :danceritn34

luytndon8@the-cma.org.uk :donloy2

33zewaldo@hotmail.com : intforyou1

1sebastien1.demont@bluewin.ch :alloaces222

kindov.ron@bluewin.ch :kronih6

BluTV Bedava İzleme

kenal301@hotmail.com :123asdas45

kawikali@hotmail.com :3444asd

meryema921@yahoo.com :axfg345345

hakakil21@hotmail.com.tr :333423as

soykan281@yahoo.com :asd56666

ahmetbildir192@hotmail.com.tr :12331122

genclerelektr912@hotmail.com :89953gytt

komadanc391@hotmail.com :7554rfgh

ub19391@fenenet.com :324234777

sam31912@hotmail.com :23424vxvg

t319szzxn@gmail.com :12333111

orpew112@hotmail.com :11123900

muray2192@yahoo.com :6770034**

sessizl312@hotmail.com :11-553-5ggc

okan21712@yahoo.com :kas812b3

sokolanca@hotmail.com :1288ash33

pubgcu281@hotmail.com.tr :10293abe

uygulamasiz92@hotmail.com :1937193as

sahanekral@gmail.com :1239912n3

candostum192@hotmail.com :112998atg

nerminsaken12@yahoo.com :291887s3

kenan1201@hotmail.com :129snq3y1

uzmanya291@gmail.com :129sn381sd

cicek18aa9@gmail.com :11927371s

tekgezen192@hotmail.com :1282ysb3

firat8102@gmail.com :as0831d22

erkenak319@gmail.com :as91ns83

BluTV Ücretsiz Hesaplar

mail: canan291@yahoo.com şifre: cancan19

mail: yildirz342@gmail.com şifre: 193018js

mail: zorlu_cenk90@gmail.com şifre: 1op1938a

mail: aynurdoa9@gmail.com şifre: sparu173

mail: keisler193@gmail.com şifre: kemal3810

mail: hakkain301@hotmail.com.tr şifre: 000183713

mail: yildirimbyez01@gmail.com şifre: 826189He1

mail: zamansizyol183@hotmail.com şifre: zamanvar817

mail: kralarthur91@gmail.com şifre: yemenler91

BluTV Ücretsiz Olarak Nasıl İzlenir?

BluTV platformunda 7 günlük ücretsiz deneme sürümü kullanarak her türlü dizi ve filmi izleyebilirsiniz. İlk defa üyeliği bulunan kişilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak bu 7 gün için geçerlidir. 7 günlük deneme sürümü bitiminde platform sizden ücret talep edecektir.

BluTV platformunda üyelik yaparken kredi kartı bilgileri verilmeyerek sanal kart oluşturup üyelik kaydı yapılmalıdır.

Aynı şekilde Blutv bir haftalık deneme sürümü bittikten sonra yeni bir tane sanal kart ve e-posta adresi ile üye olarak tekrar ücretsiz Blutv izlemeniz mümkün.