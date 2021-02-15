2021 BluTV Ücretsiz Premium Hesaplar! (Yeni Liste)
İntenet platformu olan BluTV, herkesin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Herkes bedava premium hesapları araştırmaya başladı. İçerik bakımından zengin olan BluTV, birbirinden güzel dizi ve film projeleriyle kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Kalite yapımlar, diziler ve filmleri reklamsız ve kesintisiz izleme imkanı sunan Blutv aylık abonelik bedeli ödemeden izlemek isteyen vatandaşlar BluTV ücretsiz Premium hesapları araştırıyor.
Öğrencilerin ve ev hanımlarının yanı sıra aylık üyelik ücreti vermek istemeyen kişiler için, BluTV Bedava Premium hesaplar aşağıda sıralanmıştır.
BluTV Bedava Hesaplar 2021
- e-posta: panpasen1@hotmail.com şifre: ilhanorkun13
- e-posta: proberkay2834@gmail.com şifre: kraladam731
- e-posta: pusat_birol_08@hotmail.com şifre: 1234568b87
- e-posta: ronycze@yahoo.com şifre: sparkone45
- e-posta: sagokafkefk@gmail.com şifre: arda1905
- e-posta: samsunspor.tarkan@gmail.com şifre: 5513193tako
- e-posta: tarikbekci52@gmail.com şifre: 05348543121tar
- e-posta: yksels_crew@hotmail.com şifre: onurgursu123
- e-posta: dayouza22@gmail.com şifre: 1598520m
BluTV Bedava Premium Hesap
- sahgun11@yahoo.es : gundor1
- upozos.un@hotmail.co.uk : upoz
- jjefardi@freenet.de : di2
- uynhoh98@yahoo.fr : 1998
- luond4a@yahoo.it : ghmuh
- herdostkun@hotmail.co.uk : sertg
- nnemesis@yahoo.en : ss3
- jayney@the-cma.org.uk : dancertn34
- luyndon2@the-cma.org.uk : donloy2
- sebastien.demont@bluewin.ch : alloato
- kundo.ron@bluewin.ch :kron
BluTV Ücretsiz Güncel Hesaplar 2021
- be1inssd3on@web.de :mds24ben
- kawqedfre402@hotmail.com : yu9384
- mewqrs@yahoo.es :Mallepa201286
- sazer434@hotmail.com : nimay39
- sayldf341@yahoo.fr :aleddndra
- sdgh333@hotmail.com : juj2324
- davfw48y@hotmail.co.uk :Chehj2
- dsafs33@hotmail.com : sakjd22
- dıyete41@freenet.de :t2dv1
- safdhık64@hotmail.com : fantom90
- bisa23@web.de :mads94
- dhsq442@hotmail.com : kazor08
- fafw242sc@yahoo.es :Mdsasd1
- sesd223@hotmail.com : hi223
BluTV Free Hesaplar
- kelemir192@yahoo.com: 01931838
- usunaer2@hotmail.com.tr: asndsa912
- yesmerk1@hotmail.com: 12219asn
- zalim281@gmail.com: assa91123
- lapanc21@yahoo.com: asop11832
- coskunyaka28@hotmail.com.tr: s111s812
- s8zn3132@gmail.com: sne81381
- numarasiz182@gmail.com: aaas92312h
- londra18@gmail.com: zzoeeej19
- cenk1100a@gmail.com: 12991111
- sicasl219@gmail.com: loanee8112
Bedava BluTV Hesaplar
- s43sa1@yahoo.fr :afdaw1e
- fslda4@hotmail.com : your324
- sbdds2624@hotmail.co.uk :dset385
- dasasdfs3@hotmail.com : nim045jf
- dsent224ds1@freenet.de :fdafda7
- herdostkun@hotmail.co.uk :sertg
- nnemesis@yahoo.en :ss3
- haldont1n@hotmail.com : desert23
- jayneya@the-cma.org.uk :danceritn34
- luytndon8@the-cma.org.uk :donloy2
- 33zewaldo@hotmail.com : intforyou1
- 1sebastien1.demont@bluewin.ch :alloaces222
- kindov.ron@bluewin.ch :kronih6
BluTV Bedava İzleme
- kenal301@hotmail.com :123asdas45
- kawikali@hotmail.com :3444asd
- meryema921@yahoo.com :axfg345345
- hakakil21@hotmail.com.tr :333423as
- soykan281@yahoo.com :asd56666
- ahmetbildir192@hotmail.com.tr :12331122
- genclerelektr912@hotmail.com :89953gytt
- komadanc391@hotmail.com :7554rfgh
- ub19391@fenenet.com :324234777
- sam31912@hotmail.com :23424vxvg
- t319szzxn@gmail.com :12333111
- orpew112@hotmail.com :11123900
- muray2192@yahoo.com :6770034**
- sessizl312@hotmail.com :11-553-5ggc
- okan21712@yahoo.com :kas812b3
- sokolanca@hotmail.com :1288ash33
- pubgcu281@hotmail.com.tr :10293abe
- uygulamasiz92@hotmail.com :1937193as
- sahanekral@gmail.com :1239912n3
- candostum192@hotmail.com :112998atg
- nerminsaken12@yahoo.com :291887s3
- kenan1201@hotmail.com :129snq3y1
- uzmanya291@gmail.com :129sn381sd
- cicek18aa9@gmail.com :11927371s
- tekgezen192@hotmail.com :1282ysb3
- firat8102@gmail.com :as0831d22
- erkenak319@gmail.com :as91ns83
BluTV Ücretsiz Hesaplar
- mail: canan291@yahoo.com şifre: cancan19
- mail: yildirz342@gmail.com şifre: 193018js
- mail: zorlu_cenk90@gmail.com şifre: 1op1938a
- mail: aynurdoa9@gmail.com şifre: sparu173
- mail: keisler193@gmail.com şifre: kemal3810
- mail: hakkain301@hotmail.com.tr şifre: 000183713
- mail: yildirimbyez01@gmail.com şifre: 826189He1
- mail: zamansizyol183@hotmail.com şifre: zamanvar817
- mail: kralarthur91@gmail.com şifre: yemenler91
BluTV Ücretsiz Olarak Nasıl İzlenir?
BluTV platformunda 7 günlük ücretsiz deneme sürümü kullanarak her türlü dizi ve filmi izleyebilirsiniz. İlk defa üyeliği bulunan kişilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak bu 7 gün için geçerlidir. 7 günlük deneme sürümü bitiminde platform sizden ücret talep edecektir.
BluTV platformunda üyelik yaparken kredi kartı bilgileri verilmeyerek sanal kart oluşturup üyelik kaydı yapılmalıdır.
Aynı şekilde Blutv bir haftalık deneme sürümü bittikten sonra yeni bir tane sanal kart ve e-posta adresi ile üye olarak tekrar ücretsiz Blutv izlemeniz mümkün.