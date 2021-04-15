BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler

BluTV, bu hafta sonu tüm içeriklerini ücretsiz olarak sunuyor

Ramazan itibariyle gelen yasakların baş edilebilir hale gelmesine destek olma isteyen BluTV ve i . 16 – 17 – 18 Nisan tarihi aralığında ücretsiz giriş imkânı sağlıyor. Birbirinden güzel yüzlerce içerik siz izeleyicileri bekliyor. BluTV’de bu kararını resmi twitter hesabından şu paylaşımı yaparak duyurdu.

BluTV hesabı nasıl açılır? BluTV üye olma

Ücretsiz içerikleri izleyebilmeniz için BluTV’i üzerinden bir hesap açmanız gerekmektedir. Bu işlemi çok kısa bir sürede tamamlayıp şu adımları takip etmeniz yeterlidir.

Ücretsiz İzle” ye

” Kayıt Ol”

Et”

” Onayla”

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adresine giriş yapın ardından üst kısımda yer alan”dokunun. – Açılan form ekranında bilgilerinizi yazdıktan sonratuşuna tıklayın. –” Devambutonu üzerinden işleminize devam edin. –dokunun. –”butonuna aktifleştirerek keyifle izlemeye başlayabilirsiniz.