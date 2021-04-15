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BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler

BluTV sevenlerine müjde! Daha önce pandemi kapsamında yapmış olduğu fırsatı bir kez daha izleyiciye sundu. Son olarak tekrar bir kapanmaya gidildiği şu günlerde hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında BluTV gerekli şartları gerine getiren kişilere ücretsiz bir çok içerik sunacak.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:25
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
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BluTV, bu hafta sonu tüm içeriklerini ücretsiz olarak sunuyor

Ramazan itibariyle gelen yasakların baş edilebilir hale gelmesine destek olma isteyen BluTV ve i . 16 – 17 – 18 Nisan tarihi aralığında ücretsiz giriş imkânı sağlıyor. Birbirinden güzel yüzlerce içerik siz izeleyicileri bekliyor. BluTV’de bu kararını resmi twitter hesabından şu paylaşımı yaparak duyurdu.

BluTV hesabı nasıl açılır? BluTV üye olma

Ücretsiz içerikleri izleyebilmeniz için BluTV’i üzerinden bir hesap açmanız gerekmektedir. Bu işlemi çok kısa bir sürede tamamlayıp şu adımları takip etmeniz yeterlidir.

 www.blutv.com

 adresine giriş yapın ardından üst kısımda yer alan”

Ücretsiz İzle” ye

dokunun. – Açılan form ekranında bilgilerinizi yazdıktan sonra

” Kayıt Ol”

 tuşuna tıklayın. –” Devam

Et”

 butonu üzerinden işleminize devam edin. –

” Onayla”

 dokunun. –”

İzlemeye Başla”

 butonuna aktifleştirerek keyifle izlemeye başlayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 15.04.2021 14:25
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BlutvSaygıBehzatçücretsizHaftasonu
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