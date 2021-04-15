BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler

BluTV, bu hafta sonu tüm içeriklerini ücretsiz olarak sunuyor
Ramazan itibariyle gelen yasakların baş edilebilir hale gelmesine destek olma isteyen BluTV ve i . 16 – 17 – 18 Nisan tarihi aralığında ücretsiz giriş imkânı sağlıyor. Birbirinden güzel yüzlerce içerik siz izeleyicileri bekliyor. BluTV’de bu kararını resmi twitter hesabından şu paylaşımı yaparak duyurdu.
BluTV hesabı nasıl açılır? BluTV üye olma
Ücretsiz içerikleri izleyebilmeniz için BluTV’i üzerinden bir hesap açmanız gerekmektedir. Bu işlemi çok kısa bir sürede tamamlayıp şu adımları takip etmeniz yeterlidir.
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www.blutv.comadresine giriş yapın ardından üst kısımda yer alan”
Ücretsiz İzle” yedokunun. – Açılan form ekranında bilgilerinizi yazdıktan sonra
” Kayıt Ol”tuşuna tıklayın. –” Devam
Et”butonu üzerinden işleminize devam edin. –
” Onayla”dokunun. –”
İzlemeye Başla”butonuna aktifleştirerek keyifle izlemeye başlayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 15.04.2021 14:25