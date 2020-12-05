BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?

BluTV’ye Neden Girilemiyor? Çöktü Mü? Giriş Problemi Neden Var?

BluTV, koronavirüs salgını sebebiyle gelen sokağa çıkma yasaklarında evlerde olacak milyonlarca insan için hafta sonu için geçerli olacak şekilde girişlerini ücretsiz yapmıştı. Bu doğrultuda pek çok özel yapım olan yerli ve yabancı dizileri ve filmleri ücretsiz olarak izleyebileceğiz. Ancak BluTV girişlerinde vatandaşlar bazı sorunlar yaşadı. BluTV’deki sorun nedir? Neden giriş yapılamıyor?

Artan vaka sayılarından dolayı alınan pek çok önlem vardır. Bunlardan biri de hafta sonunu tamamen kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Toplamda 56 saat sokağa çıkma konusunda yasak uygulanacak. Bu sebeplerden dolayı eve kapanacak milyonlarca insan için BluTV, sahip olduğu özel yapım filmleri, dizileri ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtı. Ancak bu sisteme giriş yapılmakta bazı sorunlar yaşandı. Vatandaşlar sisteme giremediğini söyledi ancak sorunun ne olduğunu bilmiyorlar. BluTV’deki sorun nedir?

Çöktü Mü?

BluTV’den gelen, “BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli ve yabancı dizi filmler bu hafta sonu ücretsiz!” açıklaması ile 56 saatlik kısıtlama sebebiyle yayınlarını hafta sonuna özel olmak şartıyla herkese açtığını duyuran BluTV’nin sisteminde yoğunluktan dolayı aksama yaşandı.

Neden Açılmıyor?

Üzgünüz, şu an hizmet veremiyoruz”

Bu akşam, 21.00 itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma yasağı süresince ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine açılan sistem, yoğunluk sebebiyle sıkıntılar yaşadı. BluTV sunucuları çöktü. İlgili sayfaya yönlendirilen vatandaşlar, sayfada “ibaresiyle karşılaştı. Sosyal medyada vatandaşlar yoğunluk sonucu çöken ve kitlenen sitem üzerinden tepkiler gösterdi. Konuya ilişkin esprili paylaşımlar da yapıldı. Sosyal medya üzerinden verilen bazı tepkiler ve yprumlar şu şekildedir:

- Az önce sistem beni de attı. Eba'nın bile (bakanlık hizmeti olmasına rağmen) çöktüğünü düşünürsek, bence bu durum çok da beklenmedik bir durum değil. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasaydı; ancak ülkemizin intenet altyapısı zaten kötü... Bu yüzden bekleyeceğiz

- BluTV'nin yaptığı güzelliği haber verdiğim tüm beleşçi arkadaşlarım sisteme giriş yapmışken ben sitenin çökmüş olduğu zamana denk geldim.... Şaşırdık mı?

- Blu TV'de an itibariyle bu hafta sonu bedava olmasının sonucu olarak yoğunluk sebebiyle kitlenme yaşanıyormuş. Hâlbuki Maltepe Üniversitesi öğrencileri 100 yıldır bir b** bedava olmadığı hâlde Mubis'te ders seçersen kitlenme yaşıyor.

- Ya birkaç saat önce Saygı'yı izledim hafta sonu ücretsiz olduğunu biliyordum sonra baktım yıllık üyelik çok bir şey değil yaptım üyelik şimdi siteye giremiyorum. İntenet bağlantını kontrol et diyor skdkfkfl

Şeklinde yorumlar geldi.

BluTV’den Gelen Yoğunluk Açıklaması!

Yapılan yasak sebebiyle ev kısıtlamasına tabi olduğumuz hafta sonu boyunca BluTV vatandaşların evlerde sıkılmaması için, ücretli girişi ve üyeliği gerektiren içeriklerini hafta sonuna özel olarak ücretsiz kılmıştı. 4 Aralık Cuma günü 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı 23.59’a kadar ücretsiz olacak olan platformun resmi twitter hesabından şu açıklama gelmişti:

"Yasaklar az önce başladı. Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ücretsiz izleyebilmek için evde buluşalım"

Bu yapılan son açıklamadan sonra hizmet vermeye başladı. Hiçbir abonelik veya ücret gerektirmeyen platformu insanlar kullanmaya başlayabildi. Şimdilik yalnızca hafta sonu için geçerli olan uygulamaya insanlar akın etti.

BluTV’de Dizileri Ve Filmleri

Masum

7Yüz

Bartu Ben

Çıplak

Saygı

Bozkır

Yarım Kalan Aşklar

Aynen Aynen

Alef

Game of Thrones