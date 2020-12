BluTV nasıl izlenir? Blu TV izleme rehberi

Blu TV, Doğan Holding çatısı altında kurulan, çeşitli dizi, film ve canlı yayınları reklamsız, istediğiniz zaman ve yerde izlemenizi sağlayan dijital televizyondur. İntenet bağlantısı ile Blu TV üyeleri için her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilerin, canlı TV yayınlarının, spor karşılaşmalarının, yaşantının, yetişkin içeriklerinin ve en önemlisi yerel yapımların keyfini sadece Blu TV'de çıkarabilirsiniz.

Blu TV, üyelerine zengin içeriğe her zaman, her yerde erişme özgürlüğü sunar. Bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletler (ios ve Android) gibi mobil cihazlardan veya akıllı TV gibi büyük ekranlardan reklamsız olarak sürekli güncellenen içeriği izlemenizi sağlar. İntenet bağlantısı olan herkes, kurulum veya taahhüt gerektirmeyen ve kolayca iptal edilebilen Blu TV üyeliğinden yararlanabilir. BluT V'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme süresi boyunca herhangi bir ödeme almayacağız. Hesabım'da belirtilen otomatik yenileme tarihindeki tutar ödenerek hizmetiniz 1 ay uzatılacaktır. Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girerek Blu TV Uygulamasını cep telefonunuza ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV'nize ve Apple TV'nize yükleyebilir ve intenet bağlantısı olan her yerden erişebilirsiniz.

Blu TV'ye Nasıl Abone Olunuyor?

Abonelik için sadece ad, soyad ve e-posta adresi ve tabii ki bir şifre gereklidir. Bu adımları atladıktan sonra, ödeme için kredi kartı bilgilerinizi soran bir ekran görünecektir. Ad, soyad, kart son kullanma tarihi, kart numarası ve kart güvenlik kodunu girdikten sonra devam butonuna basarak aboneliğinizi tamamlayın. Aboneler ilk kez haftalık ücretsiz kullanım hakkı kazanır. Bu kullanım hakkı sona erdikten sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, "Hesabım" sayfasına gidin ve "İptal Et" düğmesini tıklayın. Yerli ve yabancı film, dizi ve belgeselleri Blu TV'de bulabilirsiniz. Her ay en az 100 yerel film, film ve diziye ulaşabilirsiniz.

Blu TV Ücretli Mi?

Blu TV'ye abonelik ücretlidir. Aylık 14,90 TL ödeme yaparak tüm dizi ve filmlere reklamsız ve tek parça halinde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.