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Bluetooth mouse bilgisayar ile eşleştirme ve bağlantısı

Bluetooth Mouse bilgisayara bağlama işlemi oldukça kolay bir işlem. TV, tablet, telefon ile bilgisayar yaşamımızı kolaylaştıran en önemli araçlardan biri. Söz konusu cihazların bir çok yardımcı parçaları yine yaşamımızı kolaylaştırıyor. Bilgisayar, bilgi depolamak için en önemli elektronik alet. Bilgisayara müdahalede en önemli yardımcı ise Mouse (fare) dir.

07 Şubat 2021 Pazar 13:21
Bluetooth mouse bilgisayar ile eşleştirme ve bağlantısı
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Kablolu Mouse ile kablosuz Mouse şeklinde iki ayrı Mouse bulunuyor. Kablosuz Mouse bluetooth özelliği ile bilgisayarlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Bluetooth cihazlar arasındaki bağlantı ile eşlemeyi sağlama görevine sahip. Bluetooth Mouse bir başka adı ile kablosuz Mouse, hiçbir uzantı ihtiyacı duymamasının yanında kolay bir şekilde hareket ettiriliyor. Bilgisayara takılan küçük bir çip, Mouse’un hareketini sağlıyor. Kablolu Mouse seçeneğine göre kullanışı daha kolaydır.

Bluetooth Mouse bilgisayara bağlama

Bluetooth Mouse, ufak boyutu ile ayrı bir altenatif sunuyor. Son dönemlerde gamerların tercih ettiği bluetooth Mouse’lar kolaylık ile bilgisayara bağlanıyor. USB alıcısı bulunan Bluetooth Mouse bilgisayara bağlama işlemi için yapılması gerekenler şunlardır;

  • Mouse’un bilgisayarca görünmesini sağlayan küçük USB çipini bağlantı noktasına yerleştirin
  • Mouse içinde bulunan pil takılı mı değil mi kontrolünü sağlayın
  • Mouse’u ileri ve geri oynatıp çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edin. Sonrasında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bluetooth uygulamasını kullanarak Mouse bağlamak için;

  • İlk olarak bilgisayarınızda bulunan Bluetooth uygulamasını aktif edin
  • Sonrasında Mouse’a pilinizi takarak üstünde bulunan işlemlerden Bluetooth görünme özelliğini aktif hale getirin
  • Bilgisayarda yer alan Bluetooth programından tara seçeneğini seçin
  • Karşınıza gelen listede Mouse adını seçin

Yukarıda yazan işlemleri eksik olmadan yaptığınız zaman Bluetooth Mouse kısa zaman içinde bilgisayarınıza bağlanmış olacak.

Bilgisayar, Bluetooth Mouse’u gördüğü sürede uzaktan bile kullanım olanağına sahip. Standart Mouse olan kablolu Mouse da bu özellik bulunmuyor. Kablolu Mouse’larda kablonun ezilmesi, sıyrılması, kopması ve hasar görmesi gibi riskler de beraberinde geliyor. Bu sebepten dolayı kablosuz Mouselar’ı kullanıcılar çok daha fazla tercih ediyorlar.

Bluetooth Mouse mu yoksa kablolu Mouse mu daha iyi?

Kablolu ile kablosuz (Bluetooth) Mouse, kullanım bakımından fazlasıyla avantaja sahip. Birçok kullanıcı kablolu Mouse kullanmaya devam etse de son teknoloji Bluetooth Mouse’lar bilgisayar kullananlara yüksek oranlarda kolaylık sağlamakta. Kullanımı hem kolay hem de pratik olsun isteyen kullanıcılar, kablosuz Mouse’u daha fazla tercih etmekteler. Klasiklerden vazgeçmek istemeyen çoğu kullanıcı da kablolu Mouse’u kullanıyorlar. Kablolu ile kablosuz Mouse arasındaki farkı şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Kablolu Mouse enerjisinin bilgisayardan çektiği için pil kullanımına ihtiyaç duymuyor
  • Kablosuz Mouse pil ile çalışmakta
  • Kablosuz Mouse görüntü kirliliğini önleyerek hareket kısıtlamasını kaldırıyor
  • Kablolu Mouse hareket edilmesini kısıtlıyor, kablodan kaynaklanan sorunlar daha fazla görülüyor
  • Bluetooth Mouse bilgisayara bağlanması çip ile oluyor
  • Kablolu Mouse, kablo ucunda yer alan USB aracılığı ile bilgisayar eşleşmesini gerçekleştiriyor.


Son Güncelleme: 07.02.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
BluetoothMouseBilgisayarEşleştirmeBağlantı
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