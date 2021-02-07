Bluetooth mouse bilgisayar ile eşleştirme ve bağlantısı

Kablolu Mouse ile kablosuz Mouse şeklinde iki ayrı Mouse bulunuyor. Kablosuz Mouse bluetooth özelliği ile bilgisayarlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Bluetooth cihazlar arasındaki bağlantı ile eşlemeyi sağlama görevine sahip. Bluetooth Mouse bir başka adı ile kablosuz Mouse, hiçbir uzantı ihtiyacı duymamasının yanında kolay bir şekilde hareket ettiriliyor. Bilgisayara takılan küçük bir çip, Mouse’un hareketini sağlıyor. Kablolu Mouse seçeneğine göre kullanışı daha kolaydır.

Bluetooth Mouse bilgisayara bağlama

Bluetooth Mouse, ufak boyutu ile ayrı bir altenatif sunuyor. Son dönemlerde gamerların tercih ettiği bluetooth Mouse’lar kolaylık ile bilgisayara bağlanıyor. USB alıcısı bulunan Bluetooth Mouse bilgisayara bağlama işlemi için yapılması gerekenler şunlardır;

Mouse’un bilgisayarca görünmesini sağlayan küçük USB çipini bağlantı noktasına yerleştirin

Mouse içinde bulunan pil takılı mı değil mi kontrolünü sağlayın

Mouse’u ileri ve geri oynatıp çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edin. Sonrasında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bluetooth uygulamasını kullanarak Mouse bağlamak için;

İlk olarak bilgisayarınızda bulunan Bluetooth uygulamasını aktif edin

Sonrasında Mouse’a pilinizi takarak üstünde bulunan işlemlerden Bluetooth görünme özelliğini aktif hale getirin

Bilgisayarda yer alan Bluetooth programından tara seçeneğini seçin

Karşınıza gelen listede Mouse adını seçin

Yukarıda yazan işlemleri eksik olmadan yaptığınız zaman Bluetooth Mouse kısa zaman içinde bilgisayarınıza bağlanmış olacak.

Bilgisayar, Bluetooth Mouse’u gördüğü sürede uzaktan bile kullanım olanağına sahip. Standart Mouse olan kablolu Mouse da bu özellik bulunmuyor. Kablolu Mouse’larda kablonun ezilmesi, sıyrılması, kopması ve hasar görmesi gibi riskler de beraberinde geliyor. Bu sebepten dolayı kablosuz Mouselar’ı kullanıcılar çok daha fazla tercih ediyorlar.

Bluetooth Mouse mu yoksa kablolu Mouse mu daha iyi?

Kablolu ile kablosuz (Bluetooth) Mouse, kullanım bakımından fazlasıyla avantaja sahip. Birçok kullanıcı kablolu Mouse kullanmaya devam etse de son teknoloji Bluetooth Mouse’lar bilgisayar kullananlara yüksek oranlarda kolaylık sağlamakta. Kullanımı hem kolay hem de pratik olsun isteyen kullanıcılar, kablosuz Mouse’u daha fazla tercih etmekteler. Klasiklerden vazgeçmek istemeyen çoğu kullanıcı da kablolu Mouse’u kullanıyorlar. Kablolu ile kablosuz Mouse arasındaki farkı şu şekilde özetleyebiliriz;