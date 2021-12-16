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Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu

Dijital platformlar günümüzde ön plana çıktı. Bu platformlardan biri olan Blu TV,için üyelik iptal işlemleri araştırılmaktadır. Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Bu haberimizde Blu TV üyelik iptal işlemleri ve Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolunu sizler için derledik. İşte Blu TV üyelik iptal işlemleri...

16 Aralık 2021 Perşembe 23:11
Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu
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Blu TV ,Türkiye’nin sosyal platformlarından biridir. Blu TV kullanıcıları,üyelik işlemlerinin nasıl iptal edildiğini araştırmaktadır.  Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir?

Blu TV üyeliğini iptal etmek

Blu TV üyeliğini iptal etmek için ilk olarak uygulamaya girmeniz gerekmektedir. Giriş işlemlerinden sonra hesap bilgilerine giriniz. Bu kısma girdikten sonra ayarlara giderek hesabı iptal etme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Ayrıca Apple kullanan kişiler, Apple kimliği ile Blu TV üyeliğini iptal edebilir. İOS’a özel olan bu işlemle Apple kimliğinize girin ve abonelikler kısmını kontrol edin. Blu TV üyeliğini bu kısımdan iptal edebilirsiniz.Pratik bir şekilde üyelik iptalini gerçekleştirmiş oluyorsunuz.


Son Güncelleme: 16.12.2021 23:11
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