Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu

Blu TV ,Türkiye’nin sosyal platformlarından biridir. Blu TV kullanıcıları,üyelik işlemlerinin nasıl iptal edildiğini araştırmaktadır. Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir?
Blu TV üyeliğini iptal etmek
Ayrıca Apple kullanan kişiler, Apple kimliği ile Blu TV üyeliğini iptal edebilir. İOS’a özel olan bu işlemle Apple kimliğinize girin ve abonelikler kısmını kontrol edin. Blu TV üyeliğini bu kısımdan iptal edebilirsiniz.Pratik bir şekilde üyelik iptalini gerçekleştirmiş oluyorsunuz.
Son Güncelleme: 16.12.2021 23:11