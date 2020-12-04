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Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?

5-6 Aralık tarihlerinde ücretsiz erişime açılacak olan BluTV'ye ücretsiz üyelik nasıl olacağına dair bilgiler paylaşıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 23:43
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
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Teknolojini gelişmesi ile birlikte diz ve film sektörü dijital mecralara yöneldi. İzleyicilerin en çok tercih ettiği platformlardan olan BluTv’de eski yapımların yanı sıra birçok orijinal yapımda bulunuyor. BluTV’ye küçük bir abonelik ücreti ödeyerek binlerce yapımı yüksek kalitede izleyebilirsiniz.

BluTV pandemi sebebiyle uygulanacak 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında ücretsiz erişime açılacak.

BluTV’ye nasıl ücretsiz abone olunur?

 5 Aralık 00.00’dan başlayarak 6 Aralık Pazar günü 23.59’a kadar ücretsiz erişime açık olacak. BluTV’den ücretsiz faydalanmak isteyenler resmi intenet sayfası üzerinden e-posta adresi ile kayıt olup kod alabilcekler bu kodla belirlenen saatler arasında BluTV’den ücretsiz yararlanacaklar.

Bunun yanı sıra ilk defa abone olanlara bir haftalık ücretsiz abonelik hakkı sunmaktadır. Bu süre dolduktan sonra isterseniz aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:43
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Anahtar Kelimeler:
BlutvücretsizAbonelik
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