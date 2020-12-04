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Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gelmesinden itibaren Blu TV, seyircilere jest yaparak içeriklerini ücretsiz yaptı. Cuma günü 21.00’dan başlayan uygulama pazar günü 23.59’da son bulacaktı. Ancak platform kitlendi. Yoğun talepten dolayı kilitlenen platform en kısa sürede düzeltilecek.

04 Aralık 2020 Cuma 22:20
Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?
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Blu TV, hafta sonu kısatlamasının gelmesinin ardından Twitter üzerinden takipçilerine hafta sonu platformun ücretsiz olacağını duyurmuştu. "Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle" açıklamasını yapan Blu TV, yoğun talepten dolayı kilitlendi. Bu olayın ardından Blu TV, Twitter hesabından yeni bir açıklama paylaştı.

 

Açıklamada, ‘BluTV’ye gösterdiğiniz olağanüstü ilgiye çok teşekkür ederiz. Altyapımızda yoğunluktan kaynaklı yaşanan bir sorun nedeniyle geçici olarak problem yaşıyoruz. Fakat hiç endişeniz olmasın, ekiplerimiz sorunun çözümü için son sürat çalışıyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz.’ ifadeleri yer aldı.

 

BLU TV NASIL ÜCRETSİZ İZLENİR?

 

Blu TV, hafta sonu ücretsiz olduğunu açıklamasından sonra, akla gelen sorulardan bir tanesi de nasıl ücretsiz izleneceği sorusuydu. Konuyla ilgili yine Twitter üzerinden açıklama yapan Blu TV, https://t.co/WMvajBubWc?amp=1 adresinden kapimiz_acik kupon koduyla seyircilerin ücretsiz izleyeceğini duyurdu.

 

BLU TV’DE NELER VAR?

 

Blu TV’de yerli ve yapamcı birçok yapım mevcut. Yerli olarak hem Blu TV’nin kendi yapımları hem de yayınlandığı süre zarfında çok fazla ilgi duyulan diziler mevcut. Yapancı olarak ise HBO yapımlarının yanı sıra pek çok yapımı Blu TV’de bulabilirsiniz.

Dizilerin yanı sıra çok sevilen filmler de Blu TV’de mevcut.



Son Güncelleme: 04.12.2020 22:38
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Blu TVDiziFilmSinema
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