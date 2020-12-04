Blu TV 5-6 Aralık ücretsiz Blu Tv içerikleri neler, nasıl izlenir?

5-6 Aralık’ta Blu TV’de Hangi İçerikler Ücretsiz Olacak?

Koronavirüs önlemlerinden dolayı bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından dolayı Blu TV’de bu hafta sonu evlerinde olacak vatandaşlara bir sürpriz yapacağını duyurdu. Blu TV 5-6 Aralık tarihinde bütün vatandaşlar tüm Blu TV içeriklerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir. Hem de ücretsiz şifre ve üyelik şartı bulunmadan içeriklere erişilebilecektir.

Blu TV bütün vatandaşlara hafta sonunda ücretsiz yayın müjdesini verdi! Yasaklar kapsamında vakitlerini evinde geçirecek olan vatandaşların evde sıkılmamaları için yeni ve orijinal içeriklere ulaşabilmeleri için Blu TV bu hafta sonu bütün vatandaşların erişimine açılacaktır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlar 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri tüm Blu TV, film ve programlarını ücretsiz izleyebilecekler. Üstelik bir üyelik kaydına gerek olmadan şifresiz bir şekilde erişim imkanı sunulacak.

5-6 Aralık Hafta Sonu Günlerinde Blu TV’de Ücretsiz İzlenebilecek İçerikler.

Saygı

Alef

Aynen Aynen

Bartu Ben

Behzat Ç.

Bozkır

Börü

Çıplak

Dijital Flörtleşme

Dudullu Postası

Game of Thrones

Kelebekler

Masum

Sıfır Bir

The Handmaid's Tale

The Young Pope

Yarım Kalan Aşklar

Yaşamayanlar

Yedi Yüz

İçerikleri ve dizileri 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar Günlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.