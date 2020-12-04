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Blu TV 5-6 Aralık ücretsiz Blu Tv içerikleri neler, nasıl izlenir?

Blu TV ne zaman ücretsiz olacak? Blu TV'den ücretsiz olarak nasıl içerik izlenir? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi olacak? Pandemi önlemlerinden dolayı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağından dolayı Blu TV vatandaşlara kısıtlama günlerinde evde sıkılmamaları için bütün içeriklerini ücretsiz yapmasının ardından vatandaşlar Blu TV'den nasıl içerik izleyebileceklerini araştırıyorlar.

04 Aralık 2020 Cuma 20:15
Blu TV 5-6 Aralık ücretsiz Blu Tv içerikleri neler, nasıl izlenir?
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5-6 Aralık’ta Blu TV’de Hangi İçerikler Ücretsiz Olacak?

Koronavirüs önlemlerinden dolayı bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından dolayı Blu TV’de bu hafta sonu evlerinde olacak vatandaşlara bir sürpriz yapacağını duyurdu. Blu TV 5-6 Aralık tarihinde bütün vatandaşlar tüm Blu TV içeriklerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir. Hem de ücretsiz şifre ve üyelik şartı bulunmadan içeriklere erişilebilecektir.

Blu TV bütün vatandaşlara hafta sonunda ücretsiz yayın müjdesini verdi! Yasaklar kapsamında vakitlerini evinde geçirecek olan vatandaşların evde sıkılmamaları için yeni ve orijinal içeriklere ulaşabilmeleri için Blu TV bu hafta sonu bütün vatandaşların erişimine açılacaktır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlar 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri tüm Blu TV dizi, film ve programlarını ücretsiz izleyebilecekler. Üstelik bir üyelik kaydına gerek olmadan şifresiz bir şekilde erişim imkanı sunulacak.

5-6 Aralık Hafta Sonu Günlerinde Blu TV’de Ücretsiz İzlenebilecek İçerikler.

  • Saygı
  • Alef
  • Aynen Aynen
  • Bartu Ben
  • Behzat Ç.
  • Bozkır
  • Börü
  • Çıplak
  • Dijital Flörtleşme
  • Dudullu Postası
  • Game of Thrones
  • Kelebekler
  • Masum
  • Sıfır Bir
  • The Handmaid's Tale
  • The Young Pope
  • Yarım Kalan Aşklar
  • Yaşamayanlar
  • Yedi Yüz

İçerikleri ve dizileri 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar Günlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Blu TVDiziFilmiIçerik5-6 Aralık Sokağa çıkma YasağıPandemiKoronavirüs
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