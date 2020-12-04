Blu TV 5-6 Aralık ücretsiz Blu Tv içerikleri neler, nasıl izlenir?

5-6 Aralık’ta Blu TV’de Hangi İçerikler Ücretsiz Olacak?
Koronavirüs önlemlerinden dolayı bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından dolayı Blu TV’de bu hafta sonu evlerinde olacak vatandaşlara bir sürpriz yapacağını duyurdu. Blu TV 5-6 Aralık tarihinde bütün vatandaşlar tüm Blu TV içeriklerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir. Hem de ücretsiz şifre ve üyelik şartı bulunmadan içeriklere erişilebilecektir.
5-6 Aralık Hafta Sonu Günlerinde Blu TV’de Ücretsiz İzlenebilecek İçerikler.
- Saygı
- Alef
- Aynen Aynen
- Bartu Ben
- Behzat Ç.
- Bozkır
- Börü
- Çıplak
- Dijital Flörtleşme
- Dudullu Postası
- Game of Thrones
- Kelebekler
- Masum
- Sıfır Bir
- The Handmaid's Tale
- The Young Pope
- Yarım Kalan Aşklar
- Yaşamayanlar
- Yedi Yüz
İçerikleri ve dizileri 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar Günlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.
Son Güncelleme: 04.12.2020 20:15