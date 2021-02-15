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BİP özellikleri nelerdir? BİP uygulaması ücretsiz mi?

WhatsApp’a uygulamasına gelen sözleşme sonrası WhatsApp kullanıcıları farklı uygulamalar arayışı içerisine girdi. Bu uygulamalardan biri olan BİP nasıl kullanılır? BİP uygulaması ücretsiz mi? BİP’in özellikleri nelerdir? Şeklinde sorular gündemde yerini aldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 08:08
BİP özellikleri nelerdir? BİP uygulaması ücretsiz mi?
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WhatsApp uygulamasına gelen gizlilik sözleşmesi değişikliği ile birçok kullanıcı yeni uygulamalar arayışı içerisine girdi. Bu uygulamalar arasında ön plana çıkan BİP uygulaması hemen hemen bütün operatörlerde ve cihazlarda kullanılabilecek mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama hem telefondan hem de tabletlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

BİP özellikleri nelerdir?

BİP uygulaması kullanıcıları için birçok altenatif sunmaktadır. Bunlar arasında yer alanlar ise şu şekildedir; Ekran ve renk ayarları, Yedekleme işlemi, Dil çeviri özelliği, Karanlık Mod, Çıkartmalar, Uçtan uca şifreleme özelliği, Titreşim gönderme, Acil Durum Butonu, Fotoğraf ve Video gönderme, Görüntülü Arama, Ücretsiz Mesajlaşma imkanı, Konum, Caps Yaratma, Para Transferi, ve daha bir çok özelliği kullanıcılarına sunmaktadır. Özellik olarak WhatsApp uygulamasında bulunan birçok özelliğe sahip BİP kullanıcıları için sürekli kendini geliştirmektedir. 

BİP uygulamasında keşfet

BİP keşfet uygulaması ile ses, video, görsel ve metin mesajlarını toplu gönderimler yapmanız için sizlere sunuyor. Uygulamada birbirinden farklı simgeler bulunuyor bulunan bu simgeler ise farklı servisleri temsil ediyor. Bu yolla TV şovlarına, Ulusal Markalara, Sivil ve kamu kurumlarına, organizasyonlara ve daha birçok servise mesaj atma imkanı sunuyor. 

BİP’te tüm operatörler aranır mı?

Uygulamada Turkcell kullanıcıları için her yöne arama özelliği eklenmiştir. Şu an Turkcell operatöründe olanlar için her yöne arama özelliği bulunmaktadır. Turkcell kullanıcıları BİP uygulaması ile BİP kullanmayanlar ise, ses paketleri ile aramalarını gerçekleştirebilirler. BİP ile yurtiçi aramaları yapabilirsiniz. Özel servis ve acil numaraları BİP uygulaması ile aramanız mümkün değildir. 

BİP Meet uygulaması ile konferans görüşmesi 

Toplantıları ve görüşmelerinizi BİP Meet ile gerçekleştirmeniz de artık mümkün.  Uygulamada bir ay içinde 50 toplantı gerçekleştirme hakkınız var. Konferans için üyelik şartı bulunmuyor. Toplantı esnasında konuşmayanları sessize alma özelliği ile sessize almanız da mümkündür. İstenmeyen katılımcıları çıkartıp toplantılar için şifre belirleyebilirsiniz. 

BİP acil durum buton kullanımı

Acil durum butonu ile aniden gelişen olaylar için deprem, sel, doğal afet gibi durumlarda aranacak kişiler yerine eklediğinizde ulaşabilirsiniz. Acil durum butonunun kişiler eklemek için, sağ üst köşede bulunan + işaretini işaretleyip acil durum sayfasını açmalısınız. Daha sonra 112, 155 ve 184 numaraları kayıtlı bir şekilde yer alıyor. Alt tarafta bulunan acil durum kişisi ekle seçeneğine bastığınız zaman rehberinizde acil durumlarda aramak istediğiniz kişileri işaretleyerek kullanım yapabilirsiniz. 

BİP dil çevirme özelliği

BİP uygulamasında dil çevirebilme özelliğini kullanabilmeniz için dil çeviri özelliğini aktif hale getirmelisiniz. Çeviri kısmından da gelen mesaj ve gönderilen mesajları otomatik seçeneği ile açmalısınız. Profilden sohbet ayarları daha sonra varsayılan çeviri yaptığınızda kullanmak istediğiniz dili seçerek rahat bir şekilde farklı dillerde konuşabileceksiniz. 

BİP uygulaması ücretsiz mi?

Ücretsiz olarak indirdiğiniz BİP uygulaması Turkcell kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer operatörlerde ücret mobil verilerinden veya intenet paketlerinden gitmektedir. BİP uygulamasında sadece mesajlaşma değil aynı zamanda arama, görüntülü konuşma ve daha birçok özelliği ile kullanım yapabiliyorsunuz. Konuşma paketi olmayan kullanıcıların normal operatörlerinden kullanıldığı bilinmektedir. 

Güvenilir uygulama mı? 

Önemli konu başlığı altında yer alan kişisel verilerin saklanması müşterilerinin bilgilerini güvenli bir şekilde korumaktadır. Aynı zamanda yedekleme özelliği ile birlikte mesajlarınız şifreli olarak korunur. BİP uygulaması sizin bilgilerinizi saklar. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 08:08
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppBIPMesajlaşmaGörüntülü AramaUygulama özelliği
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