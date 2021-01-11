BİP nedir, nasıl kullanılır, ücretsiz midir? Turkcell BİP'i Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler kullanabiliyor mu?

WhatsApp 4 Ocak tarihinde yenilenen gizlilik ilkelerini yayınladı. Gizlilik ilkesine göre kullanıcılar 8 Şubat tarihine kadar bilgilerinin Facebook ile paylaşılacağını belirten sözleşmeyi kabul etmek zorunda. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının WhatsApp tarafından silineceği bildirildi. Çok fazla tepki çeken WhatsApp bu sebeple birçok kullanıcısını kaybetti. Türkiye’de bulun kullanıcıların büyük çoğunluğu yerli ve milli uygulama olan BİP’e yöneldi. Çok fazla kişi tarafından kullanılmaya başlayan BİP ücretsiz mi başka operatördeki kullanıcılar ücret ödeyecek mi sorularına yanıt veriyoruz.

Yerli ve milli mesajlaşma uygulaması olarak BİP

Turkcell’in bünyesinde bulunan BİP son 2 günde çok fazla kullanıcı tarafından indirildi. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde Android’de Google Play Store’dan, Huawei App Gallery’den ve İOS’da App Store’dan indirebilirsiniz.

Android kullanıcıları için Google Play Store indirme linki:

İOS kullanıcıları için App Store indirme linki:

https://apps.apple.com/tr/app/bip-mesajla%C5%9F-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCl%C3%BC-ara/id583274826?l=tr

Uygulamayı indirmekte zorlanmaya devam etmeniz durumunda telefonunuz mesajlar bölümünden 2222’ye BİP yazıp göndermeniz durumunda size mesaj yoluyla bir link gönderilecektir. Gelen linke tıkladıktan sonra BİP uygulamasını telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize indirip kolayca kullanabilirsiniz.

Turkcell tarafından çıkarılan ve mesajlaşma uygulaması olan BİP’i bütün Android ve İOS kullanıcıları ve diğer operatörleri kullanan bütün aboneler ücretsiz bir şekilde kullanabilir.

BİP kime ve nereye ait?

Turkcell’in mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen BİP’in sahibi Turkcell’dir. Türkiye’nin ilk GSM ağı olan Turkcell 1994 yılının Şubat ayında faaliyete başlamıştır. Türkiyedeki cep telefonu kullanıcılarının %41,6’sı Turkcell’e abonedir.

BİP kullanabilmek için operatör sınırlaması var mı?

BİP’i hangi operatöre abone olursa olsun bütün herkes ücretsiz bir şekilde kullanabilir.

Bütün işletin sistemleri tarafından kullanılabilir mi?

BİP uygulamasını Android ve İOS işletim sistemine sahip bütün cep telefonu kullanıcıları kullanabilir.

BİP nasıl kullanılır? Uygulama ile neler yapılabilir?

BİP uygulamasını kullanmak isteyen kişiler Android veya İOS işletim sistemine sahip telefonlarından App Store, Google Play Store veya App Gallery’ye tıklamalıdır. Uygulamanın ismini aratıp direkt olarak indirebilirler. Bir diğer yöntem ise 2222’ye BİP yazıp gönderdikten sonra gelen indirme linkine tıklayarak da uygulamayı indirebilirler. Uygulamayı tablet ve bilgisayardan da kullanma imkanınız vardır.

Turkcell abonesi olan BİP kullanıcıları uygulama içerisinden intenet kotalarında hiçbir eksilme yaşamadan fotoğraf, video ve ses kaydı gönderebilirler. Diğer operatörleri kullanan aboneler ise intenet paketleri üzerinden ya da mobil intenet tarifesinden ücretlendirilir.

Hız kısıtlı intenet paketinizle de BİP uygulamasını kullanabilirsiniz. Hız kısıtlı intenet paketinizin bitmesi durumunda intenet erişim hıInız 96 kbps’ye düşürülür.