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BİP Android ve iOS APK nasıl indirilir?

İletişim için genellikle anlık mesajlaşma uygulamaları tercih edilmektedir. Turkcell altyapısı ile adı duyulan Bip uygulaması son günlerde oldukça popüler. Uygulamayı Android ve İOS işletim sistemi telefon sahipleri ücretsiz olarak indirebilmektedir. Bip'in özellikleri ve nasıl kullanılacağı araştırılmıştır.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:28
BİP Android ve iOS APK nasıl indirilir?
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Turkcell altyapısı ile bilinirliği artan BİP uygulaması aniden popülerleşti. Uygulamayı, Türk mühendisler oluşturmuştur. Uygulamanın Android ve İOS işletim sistemine indirilmesi hakkında detaylar merak edilmektedir.

BİP nedir?

Tüm operatör abonelerinin kullanabileceği bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulamayı Huawei AppGallery üzerinden de indirmek mümkündür. Uygulama sayesinde, kaybolan mesaj, caps yaratma ve istenilen kişiyle iletişim kurulması, grup mesajlaşmaları, konum paylaşma, oyun ve para transferi mümkündür.

Uygulamada yer alan keşfet bölümü sayesinde ilgi alanlarınıza göre istediğiniz içerikleri görüntülemeniz mümkündür.

BİP’ de sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter gibi oyunlar bulunmaktadır.

BİP nasıl indirilir?

Uygulama, telefona indirilmelidir. İndirme işlemi, Appstore, Appmarket ya da Google Play Store üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca, BIP yazarak 2222’ ye SMS gönderilebilir. Bu işlemin ardından gelen linke tıklanarak işlem sonlandırılır. Uygulama, bilgisayar ya tablete kendi sitesi üzerinden de kurulabilmektedir.

Turkcell aboneleri için mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı gibi işlemler kotadan düşmez. Yapılan diğer paylaşımlar intenet paketinden düşmektedir ya da mobil intenet tarifesi üzerinden ücrete yansımaktadır.

BİP’i hız kısıtlı intenet paketleriyle almak mümkündür. Alınan paket sonlandığında, intenet erişim hızıyla birlikte BİP kullanım hızı da 96 kbps’ye kadar düşebilmektedir.

Diğer operatör aboneleri BİP kullanıyorsa kesim ya intenet paketinden ya da tarifeden yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
BIPTurkcell
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