Binomo nedir? Binomo güvenilir mi? Binomo gerçekten kazandırıyor mu? Binomo Türkiye'de yasal mı?

Binomo dünya genelinde faaliyet gösteren ve birçok müşterisi bulunan ülkemizde de yasal zemine uygun şekilde faaliyet gösteren bir işletmedir. Bu işletme ile gerçekleştirilen ticari faaliyetler kati derecede yasaldır ve güvenilirdir.

Ülkemizde oldukça popüler olan ve işletme puanı yüksek olan Binomo 10 üzerinden 9.3 puan almış durumda.

Ülkemizde bu kadar üst basamaklarda yer almasının ise birkaç tane sebei bulunmaktadır. 10 dolarlık hesap açarsanız mesela bir dolar ile işlem yaparsınız. Yazılımsal olarak oldukça gelişmiş bir işletmedir. Aynı ekranda farklı ve birkaç işlem yapmanıza müsade eder. Mesai mefhumu olmaksızın haftanın yedş günü 24 saat usülü çalışır. Online eğitim ve online destek ile müşterilerine kaliteli ve hızlı hizmet verir.