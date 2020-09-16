Bim'in 249 TL'den satışa sunduğu Hikvision taşınabilir ssd incelemesi

Bim aktüel ürünler kampanyası kapsamında indirimli ürünlerini satışa sundu. Bim’in indirimli ürünleri arasında Hikvision 256 GB SSD disk yer alıyor. Bim 256 GB SSD HD’yi 249 TL’den satışa sundu. Bilgisayar tutkunları uygun fiyata satılan diski araştırmaya başladı.

Neden USB bellek değil

Bim’in satışa sunduğu Hikvision SSD diskin piyasa satış fiyatı 299 TL’dir. Bim söz konusu ürünü 50 TL ucuza satıyor. Ürünün kasası metal şeklindedir. Bu nedenle dayanıklı olan ürünün USB 3 soketi de bulunmaktadır. Ürünün yazma hızı 450 MB ancak ürünün kullanım hızı gerçekte 350 MB’dir.

250 TL civarına 3 ayrı bellek alabilirsiniz ancak bu cihazların en fazla yazma hızı 150 olurken bu cihazın yazma hızı 350 MB’dir. Bu nedenle SSD alıp bilgisayar kurulumunu bu cihaza yaparak bilgisayar hızınızı arttırabilirsiniz.

Hikvision kullanıcı yorumları

Bim marketlerinde 249 TL’den satışa sunulan SSD’nin kullanıcılar tarafından beğenildiği söyleyebiliriz. Kullanıcı yorumlarına bakıldığında ürün hakkında kötü bir bulunmazken, ürünün yüksek performans gösterdiği belirtiliyor.