Bim'e gelen Starcom kameralı dikiz aynası kullanıcı yorumları

BİM’e her hafta gelen ürünlerden birisi olan Starcom markalı kameralı dikiz aynasının kullanıcı yorumları ve alınmalı mı merak ediliyor. Ürün araba kullanan kişilerin işini kolaylaştıracak bir ürüne benziyor. Peki Starcom kameralı dikiz aynası alınır mı?

Starcom kameralı dikiz aynasının yorumlarına bakıldığında üründen memnun kalınmadığı görülüyor. Kameranın net olmaması ve karanlıkta da gözükmemesi sebepleri ile ürün tavsiye edilmiyor. Dikiz aynasında görünen görüntünün net olmaması, fazla yakın olması sebebi ile arka kamera da işe yaramıyor. Ayrıca dışarıda görünen yazılar bile netlikle okunamıyor. Bu sebeplerle BİM’ e gelen Starcom kameralı dikiz aynası tavsiye edilmiyor.