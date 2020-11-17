BİM'e gelecek olan HP 16-A0000NT oyun bilgisayarı alınır mı? Bilgisayarın özellikleri ve yorumlar

BİM Markete gelecek olan HP 16-A0000NT oyuncu bilgisayarı müşteriler tarafından ilgiyle beklenen ürünler arasında yerini alıyor. 7000 TL’den satışa sunulacak olan cihazın özellikleri ise fiyatına kıyasla oldukça iyi.

HP Pavilion Gaming Laptop 16-A0000NT model bilgisayarın mikro işlemcisi İntel Core i5, 8 GB DDR4 -2933 SD RAM (2 x 4 GB) belleğe sahip olan bilgisayarın 256 GB sabit sürücüsü mevcut. Bilgisayarda NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ekran kartı bulunuyor. 16,1 inç ekran boyutuna sahip bilgisayarın 2,35 kilo da ağırlığı bulunuyor. Uzun süre pil ömrüne sahip olan cihaz 3 hücreli 52,5 W pile ve 135 W güç adaptörüne sahip. Cihazın 6 saat 45 dakika ile 11 saate kadar pil ömrü bulunuyor.

İ5 işlemciye ve GTX1060 ekran kartına sahip olan laptop birçok oyunu rahatlıkla oynamaya elverişli görünüyor. Ekran kartı ise 25 FBS hız ile oyun oynamayı mümkün kılmaktadır. Cihazın ekranına bakıldığında özellikleri oyun oynamaya yetecek biçimde görünüyor. Bilgisayarın ısınma durumuna bakıldığında cihazın masa üzerinde oynanması tavsiye ediliyor. Ancak bilgisayar ısınsa dahi bilgisayarın performansında bir sorun olmuyor. Oyun laptopunda 1 TB HDD ve 256 GB SSD özellikleri de bulunuyor.

7000 TL’den satışa sunulan bilgisayar genel özellikleri ile oyunları rahatlıkla kaldıracak bir bilgisayardır. Fiyat performans olarak oldukça iyi olan bu ürünün alınması tavsiye edilmektedir.