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Bim'e bu hafta gelen masaj tabancası nasıl çalışmaktadır? Ürün incelemesi

Türkiye'nin en büyük marketler zincirlerinden bir tanesi olan Bim mağazalarında satışa çıkarılan Dynamic marka kablosuz masaj tabancası ne işe yaramaktadır? Bim mağazalarında satılacak ürünün incelemesini yazımızda bulabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 17:16
Bim'e bu hafta gelen masaj tabancası nasıl çalışmaktadır? Ürün incelemesi
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Markanın dynamic masaj tabancası bu hafta Bim marketlerinde 199 TL'ye satılacak. Peki bir masaj tabancası ne işe yarar? Kullanıcı yorumlarını ve yorumlarını makalemizde bulabilirsiniz. Ürün deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

Masaj tabancası, güçlü motoru ve farklı kafaları sayesinde özellikle ağrılı kaslarda rahatlatıcı bir titreşim sunar. Masaj tabancasını kaslarınıza dayayarak gevşetebilirsiniz. Güçlü titreşimlerle kan dolaşımınızı hızlandırarak rahatlayabilirsiniz. Bu, 199 TL'lik bir masaj için çok fazla gelebilir, ancak bir aslan pili ve güçlü bir motoru var. Özellikle ağır spor yapanlara tavsiye ediyoruz. Spor dışında gevşemeyi düşünüyorsanız, zorunda değilsiniz, ancak farklı kas türlerinin masajları oldukça rahatlatıcıdır. Dynamic Masaj Tabancası, 6 farklı titreşim yoğunluğu seviyesi sunar. Düşük güç tüketimi ile ilk defa kullanırsanız daha iyi olur. Ürün hakkındaki yorumlarınızı takipçilerimizle paylaşın.



Son Güncelleme: 22.09.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
BİMMasaj TabancasıDynamic
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