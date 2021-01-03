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BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan BİM bu kez Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklığı satışa çıkarıyor. Vatandaşlarımız Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık yorumlarını merak ediyor.

03 Ocak 2021 Pazar 16:40
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
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BİM, birbirinden dikkat çekici ürünleri satışa çıkarmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan BİM bu kez Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklığı satışa çıkarıyor. Bu ürünü almak isteyen vatandaşlarımız Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık yorumlarını merak ediyor.

Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık BİM'e geliyor. Ürünün uygun bir fiyata satılacağını duyan kişiler Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklığın yorumlarını araştırmaya başladı. Ürünün 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihi itibariyle stoklara gireceği söyleniyor. Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık oyun oynayanlar için gerçekten ideal bir kulaklıktır. Bir sürediy oyun oynayan ancak şöyle sağlam bir kulaklık alsam diyenlere gerçekten de yetebilecek kalitede bir kulaklıktır. 

Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık Danimarkalı bir firmanın ürettiği bir konsoldur. Steelseries ismini taşıyan bu firma aynı zamanda oyun aksesuarları, yazılımlar, fareler, kulaklıklar üretmektedir. Uluslararası bir firma olan Steelseries, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir. Ayrıca bilgisayarın çevre birimleri ve aksesuarlarını da üretmektedir.

Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık piyasadaki fiyatı en ucuz 640 TL iken BİM'de 349 TL'ye alıcısını bekleyecek. Bu fiyat gerçekten çok uygun bir fiyattır. Neredeyse yarı fiyatına satılacak olan Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık, 13 Ocak 2021 tarihinde Çarşamba günü BİM marketler zincirinin tüm şubelerinde satışa sunulacaktır. Fiyatının uygun olması nedeniyle oyun oynayan tüm vatandaşlarımızın dikkati buraya çevrildi.

Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık piyasa araştırması yaptığımızda en uygun fiyatları şu şekilde çıkmaktadır: 

Steelseries Arctis 1 Kablolu Kulaklık Özellikleri

Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık üzerinde sezgisel kontrol birimleri vardır. Bunlar sayesinde sesi hızlı bir şekilde ayarlayabilir ya da mikrofonunuzun sesini azaltabilirsiniz. Kulaklık kısımlarında AirWeave kulak yastıkları bulunmaktadır. Bu yastıklar kulaklarınızın terlememesini ve serin kalmasını sağlar. Kulaklarınız en uzun sürelerde bile kuru kalacaktır. Windows 10 ve Xbox One sistemlerinde yer alan 3D uzaysal ses özelliklerini de yansıtmaktadır.

Uçak çalışanlarının gürültüyü engellemesi adına kullandığı Arctis ClearCast mikrofon özelliği de bulunan Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık, gerçekten oyunseverlerin kullanabileceği ideal bir kulaklıktır. Başınızın büyüklüğüne göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Gerçekten hafif ve dayanıklıdır. Bu açıdan müşterilerinin güvenini kazanmıştır.

Xbox, Switch, PC ve PS4 gibi dünya genelinde kabul göre 3.5 mm kablolu bağlantı özelliği sayesinde tüm oyun platformlarında kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ödül alan Arctis 7'deki hoparlör sürücülerindeki dengeli ses algısını ve özelliklerini taşıdığından oldukça verimli bir imkan sunar. PC'ler için de ayrıca mikrofonu ve kulaklık jakları bulunmaktadır. İkili 3.5 mm adaptör kablosu da mevcuttur.

Steelseries Arctis 1 Kablolu Kulaklık Kullanıcı Yorumları

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden biri olan BİM'de satışa çıkacak olan Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık hakkında yapılan yorumlara bakarak, kulaklık hakkında önemli bir fikir sahibi olabilirsiniz. Kulaklıktan memnun kalanlar olduğu gibi olumsuz yorumlarda bulunanlar da mevcuttur. Bu açıdan intenetteki olumlu ve olumsuz tüm yorumlara bakarak fikir sahibi olabilirsiniz:

''Sesi gerçekten çok az. Ses gelmedikten sonra kulaklık neden alayım ki? Gerçekten paraya yazık oldu çünkü paketi açtığım için iade hakkım da yok. Gerçekten pişma oldum. Keşke almasaydım.''

''Kulaklığı sadece mobil oyunlarda kullanmak amacıyla aldım. Gerçekten çok sadece parçalar geldi. Memnunum.''

''Kulaklık gerçekten çok hafif ve birbirinden az parçalardan oluşuyor. 3 parçası sadece kulaklık için. Gerçekten iyi tasarlanmış ve hafif. Tasarım kadar ses de gerçekten iyi. Kulaklarımı sarıyor ve yastıkları oldukça rahat hissettiriyor. Terlemiyor kulağım. Sadece oyunlarda değil, film ve müzik gibi alanlarda da kullanabiliyorum. Ancak sesin yüksekliği beni tam olarak tatmin etmedi.''

''Kablonun uzantısı direk bağlantı yerine tak-çıkar olmalıydı. Çünkü bu şekilde bozulma riski daha fazla. Ses her şeye rağmen tatmin edici bir etki veriyor. Kafanızda ağır bir şey taşımıyorsunuz. Tasarım olarak gerçekten hafif bir yapıya sahip. Bu sayede sanki kafanızda bir şey yokmuş gibi rahat bir oyun keyfi yaşıyorsunuz.''

''4-5 saat kullandığımda kulak ağrısı ortaya çıkardı. Ancak terleme olmadı. Hafa alıyor. Fena değil.''

''Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık orta sınıf bir kulaklıktır ancak her şeye rağmen yükse bir verimi var. Ses olarak tam olarak tatmin etmeyebilir. Ancak rahatlığı, hafifliği ve oyun boyunca rahat bir hizmet sunması gerçekten tatmin edici seviyededir. Bu açıdan oyunseverlerin bir çoğuna bu kulaklığı tavsiye ederim.''

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
BİMSteelseries Arctis 1 Kablolu Kulaklık
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