Bim'de satılan Volta VT1 scooter inceleme ve kullanıcı yorumları

BİM market zincirinde satışa çıkarılacak Volta VT1 scooter ile ilgili inceleme ve kullanıcıların yorumları ortaya çıktı. Büyükşehirlerde ikamet ediyorsanız trafik sorunundan kurtulabilmek için işlevsel bir araç görevi gören Volta VT1 scooter, gün içerisinde aynı yere gidip geldiğinizde veya büyük bir alan içerisindeki işyerinde daima gezmek zorunda kalıyorsanız muhteşem bir çözüm sağlıyor.

Elektrikli scooterın dezavantajı nedir?

Volta VT1 scooter menzili ne kadar?

Scooter çeşitleri süspansiyonsuz yapılarda olduğundan bozuk yollarda ve kaldırımlarda sürekli kullanımlar için uygun olmamaktadır. Asfalt dışında kullanmaktayken sizi yoran ve rahatsız eden elektrikli scooter kullanımında en büyük problemlerden birisi yayalar olmaktadır. Sessiz bir şekilde çalışan scooter ile insanlara çarpma ihtimaliniz bulunuyor.

70 kilogram ağırlığındaki bir bireyin en çok 25 km yapabileceği Volta VT1 scooter, 180 WH kapasiteli pillere sahiptir. 3 saatte şarj olabilen portatif scooteri otobüs, metro veya takside taşıyabilirsiniz. Saatte 25 km hız yapabilen scooter tek kişilik kullanılmaktadır. Gaz pedalını sabit düzeyde tutmanız halinde hızını sabitleyen Volta VT1’in disk frenleri ise son derece güçlüdür. Çekiş gücü ile rampaları rahatlıkla çıkabileceğiniz elektrikli scooter 125 kilograma kadar ağırlığı sorunsuz bir şekilde taşıyabilmektedir.

Xiaomi Miija mı yoksa Volta VT1 mi?

Malzeme kalitesi bakımından VT1 son derece işlevsel çözümler sunuyor. LED lamba, portatif yapısı, disk freni ile Xiaomi Scooter ile yarışabiliyor. Xiaomi ise fren gücü ve çekişi bakımından Volta’ya nazaran daha üstün performans sağlarken, 30 kilometre menzil vadediyor.