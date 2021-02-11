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Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri

Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 11 Şubat 2021 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 14:27
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri
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Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.

Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 11.02.2021 14:27
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