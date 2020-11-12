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Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Kasım 2020 Perşembe 14:20
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları
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Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.


Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 12.11.2020 14:20
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