İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...

Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti Bim'de satışı başladı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti Bim'de satışı başladı haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 24.12.2020 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

24 Aralık 2020 Perşembe 14:23
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti Bim'de satışı başladı
Takip Et:

Bu makalede Cuma günkü güncel ürün kampanyalarının bir parçası olarak Bim pazarlarında satılan Polosmart 30.000mAh taşınabilir şarj cihazı hakkındaki kullanıcı yorumlarını ve incelemelerini bulun. Ürün binde 130 TL'den, piyasada 149 TL'den satılacak.

Polosmart şarj cihazı, 10.000 kapasitesi olan ürün fiyatına 30.000 kapasite sunar. Nasıl oluyor? Tabii ki kalite ve özelliklerden ödün vermeden. İçerideki pil hücreleri kalitesiz ve ürün hızlı şarjı desteklemiyor. 2.1 A veriyor ve bu güç hızlı şarj için yeterli değil.

Ürünün şarj olması yaklaşık 14 saat sürer, bu normaldir. Şarj göstergesi 4 ışıktır, ancak 3000mah pilimi ikinci bir ışıkta bile şarj etmiyor. 3.300mAh bataryaya sahip Note8, 7 kez şarj edilebilir. Bu yaklaşık 24.000 mAh kapasite anlamına gelir. Hiçbir şarj cihazı% 100 kapasite sağlamaz, bu normaldir. Ürünün bir diğer dezavantajı ise USB bağlantı noktalarının tam olarak oturmamış olmasıdır.

Hızlı şarja ihtiyacınız yoksa, kamp piknik kapasitesine ihtiyacınız varsa bir Polosmart satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçeniz varsa Xiaomi markalı ürünleri tercih edin. Pil kalitesi ve hızlı şarj desteği sunan piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Malzemenin kalitesi sorun değil derseniz 20.000 kapasitesi olan redmi ürünü 125 TL civarında satılmakta.



Son Güncelleme: 24.12.2020 14:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ÜrünBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!
Epic Games'in 23 Aralık'ta verdiği ücretsiz oyun belli oldu!
Epic Games'in 23 Aralık'ta verdiği ücretsiz oyun belli oldu!
OnePlus CEO'su Pete Lau akıllı saat iddialarını doğruladı!
OnePlus CEO'su Pete Lau akıllı saat iddialarını doğruladı!
Xiaomi Mi 11 fiyatı sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11 fiyatı sızdırıldı!
Vivo X60'ın GeekBench sonuçları sızdırıldı!
Vivo X60'ın GeekBench sonuçları sızdırıldı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!

Popüler Haberler

Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti Bim'de satışı başladı
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
Bim'de satılan Fakir Vienta blender nasıl, alınır mı? Fakir Vienta blender Bim'de satışı başladı
Hicri ayların isimleri nelerdir? Kaç tane hicri ay vardır? Hicri aylar ne zaman başlar?
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmek anlamı, tabiri nedir?
Çoçuk yardım parası ayın kaçında yatar? 2020 Çoçuk yardım parası başvuru formu
SGK hizmet birleştirme e-devletten yapılır mı, nasıl yapılır ?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Asgari ücretli çalışanlar en fazla ne kadar konut kredisi çekebilirler? Kaç liralık ev alabilirler?
KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri
Malzemelerin taze olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Alışverişlerde nelere dikkat edilmeli
2020 ING Bank yeni yıl kredi kampanyası
Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
SGK şahıs ödemeleri nedir? 2020 SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Aralık 2020
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
0216 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Anadolu Yakası) alan kodu kaçtır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.