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Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı

Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 16.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:58
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
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Bim’de Satılan Polosmart Akü Takviye Şarj Cihazı Özellikleri Ve Kullanıcıların Yorumları Neler?

BİM marketinde aktüel ürünler kampanyası içinde satılan Polosmart PSM50 akü takviye şarj cihazı 159 TL fiyatla satışa sunuluyor. Kendi sitesindeki fiyatı ise 350 TL olan ürün intenette de en düşük 322 TL’ye satılıyor. Herkes bu cihazın 159 TL’ye alınır mı ya da işe yarar mı gibi sorularına cevap arıyor.

Otomobillerin kışın aküsünün sabah kısımlarında marş basmaması durumunda akünün eskimiş olduğu öngörülmektedir. Genellikle elektrikçiler aküyü şarja bağlayarak çalıştırırlar ancak belirli bir süre sonra akü tekrardan sorun çıkartmaya başlar. Bunun nedeni de akünün içindeki kurşun plakaların erimesi sonucu bozulmasıdır. Tamiri mümkün olan bir değildir.

Otomobildeki akünün bozulmasının yanı sıra pek çok yapılan hatalardan dolayı yolda kalınabilir. Bunların bazıları ise, farların açık bırakılması veya müzik dinlenmesinden dolayı herhangi olur olmadık bir yerde yolda kalınabilir. Araçta takviye kablosu bulunması durumunda yardım etmeyi kabul eden herhangi bir araç sahibinden yardım istenebilir. Veya tamirci çağırılarak 100-150 TL arasında bir ücretle aküye takviye yaptırabilmek mümkündür. Bu gibi durumlarda yardıma koşan Polosmart PSM50 akü takviye şarj cihazı size birkaç marşlık bir güç sağlar. Yeni araçlarda takviye yapma işlemi sorunlar oluşturabilir. Bu cihaz aracılığıyla aküyü şarj ederek kullanmak mümkündür.

Polosmart PSM50 Akü Şarj Cihazının Çalışma Prensibi Nedir?

Polosmart cihaz içerisinde 7200mah kapasiteli li-ion pil bulunmaktadır. Bu pil ile akü şarj edilir. Bu alet normal taşınabilir şarj aleti gibi değildir. Cihaz tam 300-600A arasında akım verme özelliğine sahiptir. İçerisindeki kondansatör denilen parça akımı depolayarak yüksek akımın boşaltılması görevini üstlenir. Bu yüksek akımından dolayı araç marş basabilir. Bu cihazla ortalama 5 ila 8 kez akü şarj edip marş basılabilir.

Cihaz aküye bağlandığında araca marş basacak kadar akım verir. Ancak aküyü tamamen şarj edemez. Marş motoruna 5 ila 8 kez basacak gücü vermeye yarar. Marşın sayısı motorun sıcaklık soğukluğuna, aracın silindir hacmine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 1.6cc motora sahip bir araca sorunsuz bir şekilde marş bastırabilir. Ancak 6 silindirli 3 litre motora sahip bir araca marş bastırmak zor olacak Cihazın akü takviyesi dışında 5V 2A çıkışı sayesinde telefon ve diğer cihazlar şarj edilebilir. Cihazın üzerinde bulunan led aydınlatmada kullanılabilir.

Polosmart PSM50 Akü Şarj Cihazı İçin Müşterilerin Yorumları Neler?

Bu cihaz ile ilgili kısa ve öz bir yorum olarak; Polosmart PSM50 akü takviye cihazı 160 TL fiyatı sonuna kadar hak etmeyi başaran bir ürün. Aracınızda mutlaka bulundurun. Olmadık yerde ve zamanda hayatınızı kurtarabilir. Özellikle akü sorunu yaşıyorsanız mutlaka taşıyın. Hafif bir ürün, sadece takviye değil taşınabilir şarj aleti olarak işinize yarayacaktır. Sorun yaşayan insanlara yardım edebilirsiniz. Piyasa fiyatı yüksek olsa da BİM’deki fiyatı kaçırılmayacak kadar iyi. Ben daha önce almıştım şimdi bu fiyata yedek olarak 1 adet daha alacağım. İfadelerini kullandı

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
OtomobilAküBİMPolosmart PSM50 Akü Şarj Cihazı
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