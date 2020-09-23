Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?

Bim marketlerin bugünlerde en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi Polsmart akıllı tartı oldu. Polosmart akıllı tartı şu anda 70 TL fiyatla Bim marketlerdeki yerini aldı. Polosmart akıllı tartıların özellikleri merak ediliyor.

Polosmart akıllı tartıların en dikkat çeken özelliği bluetooth teknolojisi sayesinde akıllı telefonlara bağlanabiliyor olması oldu. Üzerindeki 4 sensör ile 70 TL’lik bir ürüne göre fazlasıyla hizmet sağlıyor. Polosmart akıllı tartıda yağ yüzdesi ölçme, kemik ağırlığı ölçümü, BMR ölçümü gibi pek çok özellik bulunuyor.

Yağ Yüzdesi Ölçümü

Vücuttaki yağ miktarı toplam yağın vücut ağırlığına bölünmesi sonucu hesaplanmaktadır. Bu ölçüm bir insanın BMI değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Kemik Ağırlığı Ölçümü

Polosmart akıllı tartılar kemiklerin mineral yoğunluğu ve kalsiyum gibi kemik değerlerini ölçebilmektedir.

Su Yüzdesi Ölçümü

BMR Ölçümü

Vücuttaki su yüzdesi yaklaşık olarak yüzde 70’tir. Su yüzdesi kas kütlesi ile alakalıdır. Kaslarda yüksek değerlerde su bulunmaktadır.

Polosmart akıllı tartılar bazal metabolizma ölçümü yapabilmektedir. Bazal metabolizma vücudun istirahat halindeyken yaktığı enerjidir. Uyanık veya tamamen dinlenme durumlarında BMR ölçümü yapılabilmektedir.

BMI Ölçümü

Vücut kitle endeksi kısa adıyla BMI ağırlığın boyun karesine bölünmesi sonucu elde edilmektedir. BMI kişilerin sağlık kategorisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Kas Yüzdesi Ölçümü

Kas kütlesi, vücut ağırlığı ve boya göre hesaplanmaktadır. Kas yüzdesi ölçümü sağlık durumu ve vücut direnci bakımından değerleri ortaya çıkarmaktadır.

Obazite Ölçümü

Obazite ölçümü sayesinde gerçek ağırlık ile ideal kilo arasındaki fark gösterilmektedir. Polosmart akıllı tartılar kullanıcıların obazite ölçümü yapabilmektedir.