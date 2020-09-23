İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?

Bim marketlerde Polosmart marka akıllı tartılar 70 TL fiyatla satışa sunuldu. Müşteriler Polosmart akıllı tartıların özelliklerinin neler olduğunu araştırmaya başladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:28
Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?
Takip Et:

Bim marketlerin bugünlerde en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi Polsmart akıllı tartı oldu. Polosmart akıllı tartı şu anda 70 TL fiyatla Bim marketlerdeki yerini aldı. Polosmart akıllı tartıların özellikleri merak ediliyor.

Polosmart akıllı tartıların en dikkat çeken özelliği bluetooth teknolojisi sayesinde akıllı telefonlara bağlanabiliyor olması oldu. Üzerindeki 4 sensör ile 70 TL’lik bir ürüne göre fazlasıyla hizmet sağlıyor. Polosmart akıllı tartıda yağ yüzdesi ölçme, kemik ağırlığı ölçümü, BMR ölçümü gibi pek çok özellik bulunuyor.

Yağ Yüzdesi Ölçümü

Vücuttaki yağ miktarı toplam yağın vücut ağırlığına bölünmesi sonucu hesaplanmaktadır. Bu ölçüm bir insanın BMI değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Kemik Ağırlığı Ölçümü

Polosmart akıllı tartılar kemiklerin mineral yoğunluğu ve kalsiyum gibi kemik değerlerini ölçebilmektedir.

Su Yüzdesi Ölçümü


Vücuttaki su yüzdesi yaklaşık olarak yüzde 70’tir. Su yüzdesi kas kütlesi ile alakalıdır. Kaslarda yüksek değerlerde su bulunmaktadır.

BMR Ölçümü

Polosmart akıllı tartılar bazal metabolizma ölçümü yapabilmektedir. Bazal metabolizma vücudun istirahat halindeyken yaktığı enerjidir. Uyanık veya tamamen dinlenme durumlarında BMR ölçümü yapılabilmektedir.

BMI Ölçümü

Vücut kitle endeksi kısa adıyla BMI ağırlığın boyun karesine bölünmesi sonucu elde edilmektedir. BMI kişilerin sağlık kategorisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Kas Yüzdesi Ölçümü

Kas kütlesi, vücut ağırlığı ve boya göre hesaplanmaktadır. Kas yüzdesi ölçümü sağlık durumu ve vücut direnci bakımından değerleri ortaya çıkarmaktadır.

Obazite Ölçümü

Obazite ölçümü sayesinde gerçek ağırlık ile ideal kilo arasındaki fark gösterilmektedir. Polosmart akıllı tartılar kullanıcıların obazite ölçümü yapabilmektedir.



Son Güncelleme: 23.09.2020 20:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİMPolosmart Akıllı Tartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!
EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!
Zoom programı nedir? Zoom ile online ders yapılabilir mi? Zoom nasıl indirilir?
Zoom programı nedir? Zoom ile online ders yapılabilir mi? Zoom nasıl indirilir?
Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

Popüler Haberler

BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?
Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Asgari Ücret ile Çalışan kişilere zam müjdesi geldi!
23 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 23 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Gençliğim Eyvah dizisinin final sebebi! 5 Ekim'de ekranlara veda ediyor
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Melisa Şalgam kimdir? Sergen Yalçın'la görüntülen Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli
Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi
Bankaların 10 Bin TL’lik Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanacak?
Günlük Burç Yorumları 14 Ekim 2019 Pazartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre göre sizi bugün neler bekliyor?
Adalet Bakanlığı, CTE'ye 11 Bin 78 Memur Alımı Hangi Kadrolarda Olacak? İlan Ne Zaman Yayınlanacak?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.