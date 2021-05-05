İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve kullanıcı yorumları

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve kullanıcı yorumları konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve kullanıcı yorumları ile ilgili gelişmeleri 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:10
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve kullanıcı yorumları
Takip Et:

BİM Markete bu hafta katı meyve sıkacağı gelecek. Kiwi marka olan ürün 199 TL fiyattan müşterilere sunulacak. Uygun fiyatla sunulan ürün Cuma günü raflarda olacak. Ürünün özelliklerine bakıldığında üründe iki aşamalı sıkma özelliği bulunuyor. Daha yumuşak meyveler için ilk aşama ve daha sert meyveler ise ikinci aşamada sıkılabiliyor.

600 Watt motor güne sahip olan ürünün ayrıca 1,5 L posa haznesi yer alıyor. Ürün sıkılan meyvenin suyunu beraber satılan minik sürahisine aktarıyor ve buradan bardağa dolduruluyor.

Ürünün yorumlarına bakıldığında ürünün köpürtmesi ve zor temizlenmesi dışında meyveleri sıkma performansının iyi olduğu görülüyor. Ürün diğer katı meyve sıkacakları ile kıyaslandığında uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 16:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KiwiBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games Apple dava sonucu ne oldu?
Epic Games Apple dava sonucu ne oldu?
Tubidy müzik uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Tubidy müzik ve şarkı indirme uygulaması
Tubidy müzik uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Tubidy müzik ve şarkı indirme uygulaması
Apple yeni katlanabilir telefon mu çıkarıyor?
Apple yeni katlanabilir telefon mu çıkarıyor?
Bilgisayar nasıl hızlandırılır? 2021 güncel bilgisayar hızlandırma yöntemleri
Bilgisayar nasıl hızlandırılır? 2021 güncel bilgisayar hızlandırma yöntemleri
Apex Legends Mobile oyunu ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri
Apex Legends Mobile oyunu ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri
Whatsapp gizli hikaye görme var mı? Whatsapp hikayelere gizli nasıl bakılır, nasıl görülür?
Whatsapp gizli hikaye görme var mı? Whatsapp hikayelere gizli nasıl bakılır, nasıl görülür?

Popüler Haberler

BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve kullanıcı yorumları
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
BİM market indirimli Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Kanunsuz Topraklar konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek doğum tarihi
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Seksenler dizisi Gamze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecmel İs kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmek anlamı, tabiri nedir?
Kobi'ler için en iyi hizmetleri sağlayan banka hangisidir? Kobi bankacılığı hizmet karşılaştırması
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
Kırmızı Oda dizisi Sefer karakterini kim canlandırıyor? Yiğit Özşener biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Netflix 1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Yıldıran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.