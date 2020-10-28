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BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı BİM'de satışı başladı

28 Ekim 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı BİM'de satışı başladı haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ekim 28 Çarşamba günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:55
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı BİM'de satışı başladı
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BİM Markete bu hafta katı meyve sıkacağı gelecek. Kiwi marka olan ürün 199 TL fiyattan müşterilere sunulacak. Uygun fiyatla sunulan ürün Cuma günü raflarda olacak. Ürünün özelliklerine bakıldığında üründe iki aşamalı sıkma özelliği bulunuyor. Daha yumuşak meyveler için ilk aşama ve daha sert meyveler ise ikinci aşamada sıkılabiliyor.


600 Watt motor güne sahip olan ürünün ayrıca 1,5 L posa haznesi yer alıyor. Ürün sıkılan meyvenin suyunu beraber satılan minik sürahisine aktarıyor ve buradan bardağa dolduruluyor.

Ürünün yorumlarına bakıldığında ürünün köpürtmesi ve zor temizlenmesi dışında meyveleri sıkma performansının iyi olduğu görülüyor. Ürün diğer katı meyve sıkacakları ile kıyaslandığında uygun bir fiyata sahip fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 28.10.2020 15:55
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Anahtar Kelimeler:
KiwiBİM
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