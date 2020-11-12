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BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri

BİM Marketlere 13 Kasım'da pek çok teknolojik cihazın yanı sıra HP P14S-FQ0014NT Laptop 4499 TL fiyattan müşterilerle buluşacak. Laptop'un yanı sıra kablosuz elektrik süpürgesi, yemek takımı, kulaklık, sandalye gibi farklı ürünlerde raflarda olacak.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:46
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri
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BİM Markete bu Cuma yani 13 Kasım günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün gelecek. Teknolojik aletler olarak bilgisayardan kulaklığa saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün müşterilere sunulacak. 4.499 TL’den satışa sunulacak olan HP 14S-FQ0014NT 14 inçlik ekran boyutunun yanı sıra 128 GB SSD’ye sahip olacak. AMD Readom ekran kartına sahip olan cihaz, peşin fiyatına 12 taksitle satışa sunulacak.

HP Pavillion kulaklık ise 199 TL'den, HP Gaming çanta 179 TL'den ve gaming mouse ise 129 TL'den satışa sunulacak. Tüm  bu ürünlerin yanı sıra çocuklara uygun oyuncak boyama kitabı, oyun hamuru ve yaprak test gibi ürünler de olacak.




Son Güncelleme: 12.11.2020 16:46
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